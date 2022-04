Un nen de 12 anys mata a un company de la mateixa edat a una escola dels Estats Units

Pistola @unsplash





Un estudiant de 12 anys ha mort a l'hospital després de ser tirotejat per un company de la seva mateixa edat en una escola secundària de Carolina del Sud (Estats Units).





Sobre les 12.30 hores (hora local), un oficial de l'escola secundària 'Tanglewood' ha sollicitat suport d'emergència després que un estudiant rebés almenys un tret, ha informat l'Oficina de Policia del Comtat de Greenville en un comunicat, segons recull CBS News.





L'incident ha passat dins de l'escola, prop de la part del davant de l'edifici, ha detallat l'agent de Policia Hobart Lewis. La víctima ha estat traslladada a l'hospital i ha mort més tard. Cap altre estudiant ha resultat ferit i el sospitós ha estat detingut, segons ha confirmat l'oficina del xèrif.





"El meu cor es trenca per la família d'aquest jove i les meves oracions estan amb ells aquesta nit", ha assenyalat Lewis en un comunicat. "A més, resaré per l'altre jove que va prémer el gallet i per la seva família. No puc entendre què causa que algú faci això a un altre ésser humà", ha agregat.





ELS ESTUDIANTS ES CONEIXIEN





La Policia ha detallat que els estudiants "es coneixien entre si", però no ha donat més detalls. "No sabem els detalls de per què va passar i per què tants joves recorren a la violència, especialment amb armes de foc", ha recalcat Lewis.





El sospitós ha fugit de l'escola després del tiroteig i ha estat detingut prop d'una hora més tard, després que la Policia el trobés amagat sota una coberta en una residència.





Ha estat acusat d'assassinat, possessió d'un arma durant un crim violent, possessió d'un arma de foc en una escola i possessió illegal d'un arma per part d'un menor de 18 anys, han explicat les autoritats. El sospitós serà traslladat al Departament de Justícia de Menors a Columbia.