Les benzineres podran demanar des d'aquest divendres la bestreta de la bonificació

Les benzineres podran començar a demanar des d'aquest divendres la bestreta a l'Agència Tributària de les bonificacions al combustible aprovades pel Govern i Hisenda preveu començar a transferir els diners a partir de la setmana que ve.





Benzinera @ep





A partir d'aquest divendres s'habilitarà a la pàgina de l'Agència Tributària un formulari que haurà de ser emplenat per totes les benzineres que estiguin interessades a demanar la bestreta de 15 cèntims que té previst aplicar l'Executiu al litre de combustible per a tots els ciutadans, als quals se sumaran 5 cèntims més que aniran a càrrec de les operadores petrolieres --unes 40 a Espanya--.





" Sobretot pensem en les petites benzineres i en les que no estan vinculades a un grup empresarial ", va remarcar ahir la responsable d'Hisenda, María Jesús Montero, que va assegurar que gran part de les estacions es podran beneficiar d'aquesta bestreta, encara que preveu que n'hi haurà algunes que tinguin la capacitat i el múscul financer per afrontar la despesa.





El formulari es publicarà a la seu electrònica de l'Agència Tributària i les estacions de servei només hauran d'emplenar les dades d'identificació i un número de compte bancari on s'ha d'abonar l'avançament. Per presentar el formulari cal autenticació amb el sistema Clau o certificat electrònic.





BESTRETA MÀXIMA DE 2 MILIONS





Aquestes bestretes a compte es podran sol·licitar per l'import màxim de la bonificació que correspondria al 90% del volum mitjà mensual dels productes inclosos a l'àmbit objectiu de la bonificació que hagi venut l'estació de servei l'any 2021, d'acord amb allò reportat al cens d'empreses que fan les vendes directes als consumidors finals. L'import de la bestreta, segons el que estableix el Reial decret llei, no pot ser superior als dos milions d'euros, ni inferior als 1.000 euros.





Paral·lelament, l'Agència Tributària treballarà en el desenvolupament, amb la "major celeritat possible" del formulari 'online' específic per a la sol·licitud de devolució mensual de les bonificacions practicades, i també dels dos formularis necessaris perquè sol·licitin el pagament únic els beneficiaris de les ajudes previstes al Reial decret llei per a la indústria intensiva en consum de gas i per al sector del transport.





La ministra va llançar ahir un missatge de "tranquil·litat" a les benzineres sobre els canvis informàtics que han d'incloure a la factura perquè tingui reflex aquesta bonificació i va assenyalar que, fins que puguin posar en marxa aquest nou sistema, podran comunicar-ho a "llocs visibles" establiment.





L'Executiu vigilarà que no es produeixi cap pràctica fraudulenta sobre aquesta bonificació i ha previst la posada en marxa d'una bústia de denúncies, reclamacions i suggeriments perquè es pugui comunicar qualsevol tipus d'incidència.