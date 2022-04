Aznar dóna positiu a Covid i farà per videoconferència el seu discurs al congrés del PP de Sevilla

José María Aznar @ep





L'expresident del Govern José María Aznar ha donat positiu a Covid 19 i no podrà assistir de manera presencial al XX congrés extraordinari del PP que arrenca aquest divendres a Sevilla. Per això, farà la seva intervenció al conclave per videoconferència.





El president del Comitè Organitzador del Congrés, Esteban González Pons, ha informat que l'excap de l'Executiu s'ha contagiat de coronavirus. " M'acaba de comunicar el president Aznar que ha donat positiu en covid ", ha assegurat en un missatge al seu compte oficial de Twitter, que ha recollit Europa Press.





Tot i això, Aznar és "asimptomàtic i es troba bé", segons ha assenyalat Pons, que ha afegit que "per prudència" l'expresident del Govern "no podrà assistir a la sessió d'aquesta tarda" i "intervindrà per videoconferència".





La intervenció d'Aznar està prevista a les 17.30 hores, en el marc d'un homenatge a la refundació del Partit Popular fa 32 anys. Després, prendrà la paraula l'expresident Mariano Rajoy i poc després ho farà l'encara president del PP, Pablo Casado, que oferirà un discurs de comiat. El colofó final a la jornada el posarà Alberto Núñez Feijóo amb la presentació del seu projecte polític i els 35 membres del Comitè Executiu.