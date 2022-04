Detingut un home que va portar dos menors d'Ucraïna per prostituir-les

Agents de la Policia Nacional han detingut un individu a la madrilenya Estació Sud d'autobusos com a presumpte autor de delictes de tràfic d'éssers humans i sostracció de menors procedents d'Ucraïna, per portar a Espanya dues noies menors d'edat per prostituir-les, ha informat la Prefectura Superior de la Policia de Madrid en una nota de premsa.





La investigació es va iniciar després de rebre's, a la comissaria de Còrdova, una informació del responsable d'una ONG que viatjava amb autobús des de la ciutat polonesa de Varsòvia amb diversos ciutadans ucraïnesos, el qual sospitava del comportament d'un adult que acompanyava dos adolescents.





Policia Nacional @ep





La informació va ser traslladada a agents de la Brigada Mòbil-Policia al Transport de l'Estació Sud d'autobusos de Madrid, que van poder interceptar el sospitós amb les menors i diversos testimonis, i posar-los a disposició d'agents especialitzats en la lluita contra el tràfic éssers humans.





L'home, de nacionalitat ucraïnesa i que estava alterat i agressiu arribant a intentar agredir un dels agents, va relatar que era oncle de les dues nenes, germanes entre si, i que estava a càrrec d'aquestes malgrat no compartir cap cognom amb elles ni portar documents que justifiquessin el parentiu.





A més, després d'examinar el contingut de la maleta de les menors, els policies van observar que el tipus de roba que portaven no era acord a l'època actual de l'any i que portaven gran quantitat de productes cosmètics ; a l'equipatge de l'home van detectar joies, diners en efectiu per valor de 4.300 euros i substància estupefaent.





CONTRADICCIONS EN EL COLOR DE LA CASA





Si bé al principi les menors van ratificar la versió del suposat tutor, posteriorment van entrar en diverses contradiccions com el color de la casa on vivien a Ucraïna. Quan els investigadors van poder entrevistar-se, van reconèixer que no guardaven parentiu entre si ni amb el seu acompanyant.





Després de diverses gestions els agents van poder esbrinar que una de les menors mantenia una relació amb l'individu, de 40 anys, i que l'altra havia estat convençuda per abandonar el país , totes dues en contra de la voluntat dels seus progenitors que sospitaven de les intencions de l'home.





Finalment els agents van detenir l'home com a presumpte responsable dels delictes de tràfic d'éssers humans i sostracció de menors, posant-se les joves sota la tutela d'entitats especialitzades en víctimes de tràfic.





La Policia Nacional disposa del telèfon 900 10 50 90 i el correu tracta@policia.es, atesos per policies especialitzats durant les 24 hores del dia, on es pot facilitar qualsevol informació o denúncia relacionades amb el delicte de tràfic d'éssers humans.