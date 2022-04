"Descontrol" a la residència de Tremp: declaren els primers testimonis per la mort de 64 ancians

Els primers testimonis han declarat aquest al jutjat d'instrucció de Tremp ( Lleida ) per la investigació oberta contra l'exdirectora i la responsable higiènic sanitària de la residència Fiella --que ocupaven els càrrecs durant el brot de Covid--19 de novembre de 2020 -- per presumptes delictes d'homicidi imprudent i vexació injusta per la mort de 64 ancians per Covid - 19 .





Façana de la residència de Tremps @ep





L'advocat de la família d'una persona morta, Xavier Prats , ha assenyalat que “els dos agents dels Mossos d'Esquadra que han declarat han explicat que no hi havia control”.





Prats ha afegit que la llavors gerent de Salut de les regions sanitàries de Lleida i Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, “ ha explicat que la Generalitat es va fer càrrec del centre davant el descontrol que hi havia ”.





Segons Prats, la directora que es va encarregar de la residència quan va ser intervinguda per la Generalitat, ha relatat que quan va entrar al centre els Equip de Protecció Individual (EPIs) estaven guardats en una habitació de la qual tenia la clau la responsable higiènic sanitària.





El jutjat de Tremp va obrir la investigació a conseqüència de la denúncia de Fiscalia que assenyalava que al centre "era tal la descoordinació que consten quadres de registre de presa de temperatura a persones mortes".





La gestió de les morts per Covid-19 es va deteriorar fins al punt que familiars dels residents desconeixien completament l'estat de salut dels seus familiars. Fins i tot es va confirmar el bon estat de salut d'algun intern que en aquell moment ja havia mort.