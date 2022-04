Un home mor atropellat per un camió després de sortir del vehicle a Bàscara

Una ambulància del SEM @ep





Un home ha mort aquest divendres atropellat per un camió a l'AP-7 a l'altura de Bàscara (Girona) després d'abandonar el vehicle i creuar l'autopista per causes que s'investiguen.





Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 6.14 hores i s'han desplaçat fins al lloc de l'accident amb dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) , ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.





Amb aquesta ja són 33 les persones que han mort en un accident de trànsit a les carreteres catalanes a la xarxa viària interurbana des de començament d'any.