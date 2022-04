Els Mossos activen el dispositiu gàbia a Seròs per un atracament a mà armada al Banc Santander

Els Mossos d'Esquadra han activat el dispositiu gàbia per trobar el presumpte autor d'un atracament a mà armada que s'ha produït a les 9.00 hores tocades a l'oficina del Banc Santander de Seròs (Lleida) , i que s'ha saldat sense ferits.





Recurs - Mossos d'Esquadra





Un presumpte lladre s'ha endut diners del banc i ha fugit, ha informat la policia catalana, que investiga si a l'atracament hi han participat més persones.





En declaracions a Europa Press, el regidor de Seròs Albert Mòdol ha explicat que “afortunadament no hi ha hagut danys personals” i que els Mossos han demanat col·laboració ciutadana per si algú ha vist algun vehicle sospitós, o entrar o sortir alguna persona sospitosa del banc .





"Com que han vingut i se n'han anat amb cotxe, suposem que hi havia algú més a més de la persona o les persones que han entrat a l'entitat bancària on només treballa una persona", ha afirmat Mòdol.





El regidor ha afegit que "és sorprenent que en una població petita es produeixi un atracament d'aquestes característiques a aquestes hores del matí, en què molts pares i mares porten els seus fills i filles al col·legi i en un dia de mercat".





Fonts de l'oficina bancària han informat que "encara" no saben quants diners s'han robat.