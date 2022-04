Pagaza: “Els discursos d'odi perquè soscaven el pluralisme i la dignitat humana”

La vicepresidenta de la Comissió de Llibertats del Parlament Europeu , Maite Pagazaurtundua, ha defensat aquest divendres la necessitat d'abordar el debat tècnic i social pendent sobre els delictes i discursos d'odi, per legislar millor i protegir els drets dels ciutadans i l'Estat de Dret , en línia amb la proposta de la Comissió Europea.





“ Hem de poder parlar d'aquesta mena de delictes sense que es converteixi ni en un tabú analitzar-ho, ni en una guerra de guerrilles ideològica. Perquè si no, a l'enrenou, les víctimes queden soles i, el que és pitjor, sota sospita ”, va manifestar Pagaza a la inauguració d'una Jornada sobre Odi i Intolerància Política celebrada a Barcelona.





La diputada de Ciutadans va destacar que aquest debat ha arribat amb força a Europa amb la presentació el desembre passat per part de la Comissió d'una proposta per convertir els delictes d'odi en delicte greu d'àmbit europeu, juntament amb el tràfic o el narcotràfic.





“El discurs d'odi no és emparat per la llibertat d'expressió, però no tots els discursos que ens inquieten són d'odi. És necessari encarar el debat per poder marcar el perímetre de la llibertat d'expressió i diferenciar discursos hostils i discriminatoris de l'odi pur i dur . Diferenciar allò que pot ser abordat des del retret social, el dret administratiu o el penal”, va explicar.





“Necessitem, per descomptat, entendre i protegir millor les víctimes dels delictes per odi de motivació social. Hem de protegir-nos i ser més eficaços contra els discursos d'odi perquè atempten contra el pluralisme i la dignitat humana, pilars de la nostra democràcia”, va afegir Pagaza.





“L'estudi Cartografia de l'Odi , que a partir d'aquest divendres compta també amb una web en espanyol i anglès , mostra incidents i discursos d'odi a l'alça i, per descomptat, a Espanya increment i normalització de discursos d'hostilitat ideològica, així com discriminatoris . Espanya ha patit dècades de propaganda terrorista i ara, per altres circumstàncies polítiques, la polarització i hostilitat ideològica ha inundat el debat públic. En altres tipus de vulnerabilitat o discriminació social també hi ha actors normalitzant discursos discriminatoris”, va apuntar.





L'anàlisi detallada de les 80.000 dades recopilades revela que entre el 2015 i el 2020 hi ha 225 actes d'odi on no hi ha una única motivació o grup atacat, sinó que una vegada que l'odi es manifesta, es desferma en diferents formes i contra persones de diferents grups . Per exemple, el 2019 a Espanya es van registrar 22 actes en què els atacs a professionals de les Forces de Seguretat i/o les seves famílies es manifestaven simultàniament com a actes d'intolerància política, tots en el context de Catalunya. Per als agressors, les Forces de Seguretat, els polítics constitucionalistes i els membres del sistema judicial és legítim assenyalar, perseguir i atacar, provocant que molts d'aquests incidents hagin de ser catalogats com a atac a l'Estat de dret a Espanya.





Les dificultats de categorització i tipificació de tots aquests fenòmens relativament recents són els que han empès Pagaza al contrast amb experts del món universitari, com el celebrat avui a Barcelona, per millorar l'anàlisi i així poder ajudar “a millorar els criteris sobre allò que és punible i allò que no ho és, allò que podem abordar de manera transnacional o no. I, alhora, analitzar de manera encertada l'abast de la llibertat d'expressió i el seu perímetre”.





Durant aquesta jornada de treball, Pagaza va comptar amb la presència, entre d'altres, de Carlos Vidal, catedràtic de Dret Constitucional a la UNED; Félix Ovejero, professor de Filosofia Política a la Universitat de Barcelona i Rafael Arenas, catedràtic de Dret Internacional Privat a la Universitat Autònoma de Barcelona.





Vidal, a la seva ponència va destacar que la clàusula específica de prohibició de la discriminació que es refereix habitualment a les minories ètniques, sexuals, religioses, les persones amb discapacitat i els immigrants. “Però el concepte de minoria ètnica no ha de vincular-se necessàriament a la pertinença a una altra raça; crec que, per exemple, en determinats llocs es podria considerar minoria ètnica aquell grup de ciutadans que, en un entorn separatista, volen continuar formant part de l'Estat a què aquest territori pertany. Es tractaria d'una minoria que s'identifica per la llengua que utilitza, per alguns trets culturals i pel seu sentiment de pertinença a la comunitat política de la qual es vol separar l'aparent majoria social, en molts casos artificialment construïda i exagerada. Si bé de vegades no serà possible arribar a parlar de discurs de l'odi, sí que es tracta d'assetjament discriminatori”, va exposar.





Per part seva, Ovejero, ha destacat en la seva ponència que la llibertat d'expressió és inseparable de la regulació pública. Perquè la llibertat d'expressió requereix garanties per exercir-se. Per exemple, per prevenir davant de l'odi concret ”. Assistir a un míting de certs partits en determinats llocs o passejar-se amb una bandera constitucional o reclamar el compliment de les sentències judicials en algunes regions “és impossible sense protecció policial: l'exercici de drets i llibertats no es pot sostenir a l'heroisme dels ciutadans ”.





“La presència de punts de vista contraposats, el respecte a les persones i la possibilitat de rèplica requereixen lleis i poders públics. En altres paraules, sense jutges i policies, sense l'Estat, no funciona el vincle entre la llibertat d'expressió i la preservació de la democràcia”, va plantejar.





Finalment, Rafael Arenas va ressaltar en les conclusions que cal diferenciar entre actuacions o declaracions de particulars i del poder públic. “Aquest últim no gaudeix de la llibertat d'expressió i està rígidament lligat als principis democràtics i altres elements estructurals de la identitat de la comunitat política pel que fa a tal, i cal rebutjar qualsevol complicitat amb grups, dins d'aquesta comunitat política, identificats a partir d'elements com ara la religió, la raça, la llengua o la ideologia”. "Aquesta complicitat és especialment greu quan implica tolerància cap a la utilització de la violència contra altres grups dins de la societat", va afegir.