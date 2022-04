La policia va descobrir cinc fetus a casa d'una activista contra l'avortament que va ser acusada aquesta setmana de bloquejar l'accés a un centre de salut reproductiva el 2020. La policia de Washington DC (Estats Units) va anar a la casa de Lauren Handy, una autoproclamada activista contra l'avortament de 28 anys.





Activistes anti avortament a Washington DC @unsplash





Nou persones, inclosa Handy, van ser acusades formalment dimecres per un gran jurat federal de delicte greu de conspiració contra els drets per un bloqueig dins d'una clínica d'avortaments a Washington DC l'octubre del 2020.





La policia va ser informada sobre l'existència de "material de risc biològic potencial" a la casa de Handy al sud-est de Washington dijous, on van trobar els fetus que van ser analitzats per l'Oficina del Metge Forens. De moment, es desconeix l'origen de les restes humanes i la raó per la que Handy les tenia a casa seva.





ASSALTAR UNA CLÍNICA ANTIABORTISTA





A l'acusació de dimecres, els fiscals al·leguen que Handy va trucar en una ocasió a la clínica de salut reproductiva fingint ser una dona anomenada 'Hazel Jenkins' que va demanar una cita per a un avortament. Quan Handy va arribar a la clínica, ella i els altres vuit coacusats van entrar per força a les instal·lacions. Mentre ingressaven de forma agressiva, una empleada va ser enderrocada i es va fer mal al turmell.





Ja dins de la clínica, els acusats presumptament van bloquejar l'entrada amb cadires i van fer servir cordes i cadenes per unir-les. Mentre era a dins, un dels seus coacusats, Jonathan Darnel, va transmetre en viu el bloqueig, al·leguen els fiscals.





En un moment donat, segons els informes, Darnel va afirmar: "Tenim persones que intervenen físicament amb els seus cossos per evitar que les dones entrin a la clínica per assassinar els seus fills". L'acusació acabada de revelar acusa els nou acusats de conspiració contra els drets i l'obstrucció de l'accés a la clínica. El primer càrrec és un delicte greu que comporta una sentència màxima de fins a 10 anys de presó.