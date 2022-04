​Ecoplanta signa l’acord de finançament amb la Comissió Europea en el marc del Fons d’Innovació

D’esquerra a dreta: Javier Sancho, director del complex industrial de Repsol a Tarragona; Joaquín Suescun, director d’Economia Circular i Descarbonització d’Agbar; Denis Arguin, vicepresident de Desenvolupament Comercial d’Enerkem; Dirk Beckers, director de l’Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA) i Clara de la Torre, directora general adjunta de la Direcció General d’Acció pel Clima de la Comissió Europea.









Ecoplanta ha signat l’acord de finançament amb la Comissió Europea per desenvolupar un projecte a gran escala en el marc del Fons d’Innovació. Ecoplanta és un projecte de solució de residus no reciclables, que ha estat reconegut per la seva tecnologia altament innovadora i destaca per la seva contribució a la mitigació del canvi climàtic, fet que el fa mereixedor del suport de la Comissió Europea entre més de 300 projectes que s’hi han presentat. La Comissió va llançar la convocatòria del Fons d’Innovació per a projectes a gran escala per primer cop l’any passat per tal de donar suport a les tecnologies innovadores en els àmbits de les indústries d’alt consum d’energia, les energies renovables, l’emmagatzematge d’energia, així com la captació, l’ús i l’emmagatzematge de carboni.





El projecte Ecoplanta, un dels set projectes seleccionats a escala europea i l’única candidatura espanyola en aquesta convocatòria del Fons d’Innovació, pretén transformar la gestió dels residus sòlids urbans (RSU) utilitzant els materials no reciclables rebutjats per les plantes de classificació per elaborar productes químics circulars i biocombustibles avançats.





El projecte Ecoplanta ha estat reconegut per la seva tecnologia de gasificació, que destaca específicament per la seva innovació, la reducció de les emissions de carboni i l’escalabilitat.





La planta, que se situa en un complex petroquímic al Morell, a prop del port de Tarragona, produirà 240.000 de tones a l’any de metanol i recuperarà el 70 % del carboni present als materials no reciclables. Segons la metodologia del Fons d’Innovació, el projecte aconseguirà reduir 3,4 milions de tones equivalents de CO2 d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) durant els primers deu anys de funcionament. D’aquesta manera, el projecte Ecoplanta està en consonància amb els objectius de descarbonització i mitigació del canvi climàtic de la Unió Europea.





A la cerimònia de signatura han assistit alts representants de les tres empreses fundadores d’Ecoplanta: Agbar, Repsol i Enerkem. També hi han participat, en representació de la Comissió Europea, Clara de la Torre, directora general adjunta de la Direcció General d’Acció pel Clima (DG CLIMA), i Dirk Beckers, director de l’Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA).





Segons Joaquín Suescun, director d’Economia Circular i Descarbonització d’Agbar: “Nosaltres, com a líders en solucions mediambientals, hem estat conseqüents fent possible i impulsant aquest gran projecte, que s’està convertint en un referent de la descarbonització, la mitigació del canvi climàtic i la transició a l’economia circular, i que illustra el tipus de solucions concretes que calen per a la transformació ecològica. Impulsem aquesta solució a partir de les nostres capacitats conjuntes en matèria de gestió de residus, basades en el coneixement del territori on s’ubicarà Ecoplanta i en la necessitat d’avançar en la cerca d’alternatives als abocadors. Ser capaços d’establir associacions a totes les etapes és clau per a l’èxit d’aquest projecte.”





Javier Sancho, director del complex industrial de Repsol a Tarragona, ha declarat: “A Repsol estem extremament satisfets pel suport que la Comissió Europea prestarà al projecte Ecoplanta. Aquest suport i l’experiència de Repsol en la implantació de grans projectes industrials, especialment un de tan alineat amb el nostre objectiu de descarbonització i amb la nostra aposta per l’economia circular com aquest, garantiran sens dubte l’èxit d’aquest projecte conjunt.”





En paraules de Denis Arguin, vicepresident de Desenvolupament Comercial d’Enerkem: “Aquest vot de confiança envers el projecte Ecoplanta és un gran èxit, ja que el Fons d’Innovació de la Comissió Europea se centra en tecnologies altament innovadores i en grans projectes insígnia dins d’Europa que permetin una reducció significativa de les emissions de GEH. Així mateix, se centra en projectes que es poden reproduir a tot Europa per accelerar la reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle. Mentre ens esforcem per desenvolupar la tecnologia excepcional d’Enerkem a escala internacional, Ecoplanta demostrarà els nostres coneixements tècnics únics gràcies al proveïment d'una solució innovadora i sostenible que resoldrà, alhora, la qüestió de la gestió dels residus i la dependència dels productes d’origen fòssil, amb l’objectiu d’aconseguir la transició cap a una economia circular.”





La cerimònia també ha comptat amb les intervencions de destacats representants institucionals durant l’esdeveniment com Albert Castellanos, Secretari general d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya i Geneviève Brisson, Delegada general de Quebec a Bèlgica.









QUÈ ÉS ECOPLANTA?













Ecoplanta Molecular Recycling Solutions, el projecte de recuperació de materials al Morell (Tarragona), és el resultat de la joint venture entre Agbar, empresa líder en serveis mediambientals part de Veolia, Repsol, empresa global multienergètica, i Enerkem, empresa pionera en reciclatge molecular.





Ecoplanta serà la primera planta d’Espanya que produeixi metanol circular a partir de residus sòlids urbans (RSU) tractats, provinents principalment dels ecoparcs de l’entorn.





A més, gràcies a l’impuls per maximitzar el reciclatge de carboni a partir dels materials residuals de rebuig, Ecoplanta contribuirà a assolir els objectius de la Directiva marc europea de residus del 2035 i també dels programes de residus i les estratègies d’economia circular catalans i espanyols.





En essència, el projecte accelerarà la transició des d’una economia lineal basada en els recursos cap a una economia circular, que constitueix un dels reptes econòmics, polítics i socials més urgents del nostre temps. S’espera que la planta entri en funcionament el 2026.





Per a més informació, visiteu www.ecoplanta.net