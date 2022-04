Units acusa Interior de no tramitar les actes policials

Ramon Espadaler @ep





Ramon Espadaler , el líder d'Units per Avançar integrat al grup socialista del Parlament, ha acusat el conseller Joan Ignasi Elena de no tramitar les actes policials.





El conseller, per part seva, ha negat l'acusació, però Espadaler recorda que aquesta acusació està demostrada en "les successives Memòries del Departament".





A més, Espadaler retreu que Elena s'hagi reunit "abans amb la premsa" per desmentir aquesta acusació en comptes de comparèixer al Parlament, cosa que no farà "fins al mes de maig".





Finalment, en una cadena de tuits recollida per CatalunyaPress, el líder d'Units demana a Elena que expliqui quins són els "criteris anunciats per ràdio sobre la no aplicació de la Llei de protecció de la seguretat ciutadana en determinats àmbits".