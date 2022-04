Moren cinc nens a l'Afganistan per l'explosió d'un coet sense detonar

Nens Afganistan @ep





Almenys cinc nens han mort i dos han resultat ferits aquest divendres com a resultat de l'explosió d'un coet sense detonar a la província afganesa de Helmand, al sud-oest del país.





L'incident ha tingut lloc a prop d'un campament de la localitat de Marjá al voltant de les 09.00, segons fonts del diari afganès ' Hasht e Subh '.





Segons aquestes fonts, els nens estaven jugant amb el coet en el moment que es va produir l'explosió.





Afganistan és un dels països més perillosos del món per als nens, en part per la gran quantitat de projectils que mai no han esclatat després de més de 40 anys de conflicte al país.





Pel que fa a les mines antipersones que encara queden al país, un estudi elaborat per Humanity & Inclusion revela que gairebé 1.500 persones es van veure afectades per la detonació d'aquests artefactes a tot el país durant el 2020.