La Fira d´Abril de Catalunya torna a Barcelona a partir del 22 d´abril

Cartell de la Fira d´Abril 2022 a Barcelona| @ep





La Fira d´Abril de Catalunya tornarà al Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs des del divendres 22 d´abril fins al´1 de maig després de dos anys sense celebrar-se per la pandèmia, ha informat en un comunicat aquest divendres la Federació d´Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (Fecac) , que organitza l'esdeveniment.





A la 49 edició , la fira ocuparà de nou tot l'espai disponible al Parc del Fòrum , que es dividirà en tres àrees: una on hi haurà un centenar de casetes de les entitats, les zones de restauració i espais comercials; una altra on aniran 125 atraccions; i una tercera que unirà aquests dos punts.





L'encesa del pòrtic d'entrada al recinte i inauguració oficial de la fira serà el divendres 22 d'abril, a les nou del vespre (Porta d'accés nord, davant de l'Edifici Blau) i amb aquesta seran 16 les edicions que s'hauran celebrat a el Parc del Fòrum.





La fira es podrà visitar de 18.00 a 00.00 hores entre setmana, a excepció de divendres, que obrirà fins a les 03.00 hores, els dissabtes l'horari serà de 10.00 a 03.00 hores i els diumenges de 10.00 a 00.00 hores.





Aquesta edició consolida el nombre de casetes assignades a les entitats associades i Fecac finança part dels costos del muntatge.





SOLIDARITAT I SOSTENIBILITAT

En una aposta per la cura del medi ambient i com en edicions anteriors, es faran servir exclusivament gots i vaixelles reutilitzables i es realitzarà un "gran esforç de responsabilitat" en el tractament de les escombraries i els residus, amb recollida selectiva i lavabos químics.





També hi tornarà a haver un Punt Lila de l'Ajuntament de Sant Adrià i durant algunes hores les atraccions no emetran música ni sirenes per sensibilitzar sobre l'autisme, en el marc d'una col·laboració amb l' Associació Síndrome d'Asperger de Catalunya i la Federació Espectre Autista- Asperger de Catalunya , a més i com a novetat, el col·lectiu LGTBI disposarà d'un estand informatiu.





PARTITS I COL·LABORADORS

Disposaran de caseta pròpia el PSC, ERC, Cs i Vox, i Radio Tele-Taxi, dirigida per Justo Molinero , serà l'emissora oficial de la fira.

Col·laboren a l'esdeveniment l' Ajuntament de Barcelona, el de Sant Adrià, la Diputació de Barcelona, la Junta d'Andalusia, la Generalitat de Catalunya, Aigües de Barcelona, Turisme d'Andalusia, Renfe, Ràdio Tele-Taxi, Cruzcampo, Coca-Cola, Barbadillo i New Roman.