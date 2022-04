Lluïsa Moret: "Sant Boi treballa per produir energia renovable"

Aquest divendres, 1 d'abril, s'ha celebrat al Poliesportiu Parellada de Sant Boi de Llobregat una jornada tècnica en què s'ha parlat de biomassa i sobre els projectes que s'estan desenvolupant a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Tal com s'explicava al cartell promocional de l'acte, "actualment les xarxes de calor amb biomassa tenen un paper clau en la descarbonització dels equipaments municipals i en la reducció de l'ús de combustibles fòssils, especialment el gas natural".





En aquesta línia, apuntaven que aquestes xarxes de calor amb biomassa “ són una infraestructura clau per assolir els objectius marcats respecte a la reducció de la dependència energètica, la mitigació i l'adaptació del canvi climàtic ”. I de tot això, una mica més detallat, han parlat Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, i Jordi Serra, president del Clúster de la Bioenergia de Catalunya, a la conferència inaugural de l'esdeveniment.





MORET: "ESTEM A FAVOR QUE UNA DE LES LÒGIQUES DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA SIGUI L'APOSTA PER LA BIOMASSA"





Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, parla sobre la biomassa i el municipi /@Vilapress





L' alcaldessa de Sant Boi ha explicat que el municipi "es posiciona com una ciutat intermèdia metropolitana amb la lògica de formar part dʻun entorn impactat per una gran ciutat, que és Barcelona, però que no vol perdre la seva especificitat ". En aquesta línia, ha comentat que “ el 60% del terme municipal de Sant Boi és entorn natural ”.





A més, ha relatat que el municipi segueix "una estratègia global vinculada a la sostenibilitat , que té una mirada social, econòmica i ambiental". Però a això ha afegit que “ si parlem de sostenibilitat hem de parlar de transició energètica ”. Per Moret, “s'ha de saber com gestionar l'energia com a element essencial”.





Així doncs, l'alcaldessa ha afirmat que des del municipi implementen " polítiques amb compromís de l'ajuntament per participar d'aquesta eficiència energètica ". Després d'això, Lluïsa Moret ha afegit que estan "desplegant polítiques per produir energia des d'un altre punt de vista renovables. Sant Boi aposta per la biomassa, que normalment està vinculada a sectors més rurals. Però amb aquestes característiques singulars que defineixen Sant Boi", ha explicat, es poden "posicionar". Per aquesta raó, ha dit Moret, estan “a favor que una de les lògiques de la transició sigui l'aposta per la biomassa”.





“Té una mirada circular, perquè el vinculem al nostre entorn forestal amb una gran part de terreny públic, que és distintiu. Creiem que aquest entorn té moltes possibilitats . Però hem de crear aliances i vincles, perquè no volem i no podem fer-ho sols. Per això formem part del Clúster de la Bioenergia de Catalunya. Volem fer coses de la mà dels qui saben. Això necessita compromís, suma, aliances publicoprivades i compromisos interinstitucionals. Aquesta jornada és un punt d'inflexió”, ha conclòs l'alcaldessa de la localitat.





JORDI SERRA: "PER NO SER PRESONERS DELS OLIGOPOLIS I TENIR PREUS ESTABLES NECESSITEM BIOENERGIA DE PROXIMITAT"





Jordi Serra, president del Clúster de la Bioenergia de Catalunya durant aquest divendres a Sant Boi /@Vilapress





Després de Lluïsa Moret ha pres la paraula Jordi Serra , president del Clúster de la Bioenergia

de Catalunya , qui ha volgut afegir que per fer aquesta transició energètica es necessita "valentia" . Per ell, "amb el compromís no n'hi ha prou si no s'apliquen les coses i per fer que el compromís s'apliqui cal valentia".







Després d'aquesta primera aportació, Serra ha agraït a l'Ajuntament de Sant Boi que fossin “la primera administració pública a sumar-se al Clúster de la biomassa”. I és que tal com ja havia dit l'alcaldessa i ha remarcat Jordi Serra, “cal col·laboració publicoprivada perquè el servei públic és l'objectiu dels ajuntaments però també el de les empreses que es dediquen a donar servei”.





D'altra banda, Serra ha explicat que des del 2008 fins ara s'ha passat “de tenir dues o tres a tenir més de 200 xarxes de calor perquè s'ha fet una feina de sensibilitat i compromís amb el medi ambient ”. A això ha afegit que “a Catalunya hi ha més de 4.000 instal·lacions de biomassa que arriben gràcies a la iniciativa, al compromís i voluntat de les diputacions, dels consells comarcals i dels ajuntaments. Són ells els que han d'acabar gestionant el servei per la ciutadania".





Però a més, ha argumentat que no val fer biomassa, sinó que s'ha de fer biomassa de qualitat. " Les xarxes de biomassa han de tenir qualitat des del punt de vista del manteniment, de les emissions, de les instal·lacions. En tot. Han d'estar ben fetes i que sobretot estalviïn energia", ha declarat. A més, ha volgut conscienciar els presents que “ si no s'aprofita la biomassa anem a la desertització ”.







Finalment, ha conclòs: "En l'àmbit energètic, per lluitar contra el canvi climàtic, cal bioenergia, la de proximitat, la de la terra. Per no ser presoners dels oligopolis i tenir uns preus estables, amb previsió a llarg termini, necessitem bioenergia. Per tenir un país descarbonitzat, necessitem bioenergia”.