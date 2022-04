La UE vol posar fi a les marques de moda convencionals a partir del 2030

Una muntanya de residus tèxtils. Imatge de fitxer @ep







La indústria de la moda, i probablement les marques que més ens agraden o millor coneixem, podrien estar a punt de canviar . Almenys aquest és l'objectiu de la UE, que actualment es troba discutint els sistemes de producció actuals i l'enfocament del disseny al sector tèxtil.





La Comissió Europea s'ha marcat l'objectiu de posar fi a la 'fast fashion' a partir del 2030, eliminant les produccions en grans quantitats a baix cost, i també apostant per un disseny més ecològic , fabricant peces més duradores i respectuoses amb el medi ambient.





“ Els productes que fem servir cada dia han de durar ”, afirmava davant dels mitjans Frans Timmermans , vicepresident de la Comissió Europea a càrrec de l'acord verd de la UE . “ Si els productes es trenquen, hauríem de poder arreglar-los. Un telèfon intel·ligent no ha de perdre la seva funcionalitat ”, va dir, assenyalant el seu propi dispositiu i expressant la seva frustració perquè no era possible canviar la bateria sense acudir a especialistes. “La roba que fem servir ha de durar més de tres rentats i també ha de ser reciclable ”, afegia.







Frans Timmermans, vicepresident de la Comissió Europea a càrrec de l'Acord Verd Europeu, impartint una conferència de premsa sobre productes sostenibles a la seu de la Comissió de la UE a Brussel·les aquest dimarts. @ep







Aquestes noves normes a nivell europeu també aplicarien un control sobre la quantitat de peces de vestir i productes que les empreses llancen a abocadors després de no vendre's, unes dades que fins ara no estarien comptabilitzades. Això formaria part de les intencions de l'executiu de la UE de posar fi a la cultura de la deixalla.





“ L'obligació de les empreses de divulgar els productes no venuts enviats a l'abocador seria 'un desincentiu de reputació molt efectiu' ”, afirmava Virginijus Sinkevičius, comissari europeu de Medi Ambient.





Un altre dels objectius és ampliar les normes de disseny ecològic de la UE, que estableixen estàndards d'eficiència energètica per a una gran quantitat de béns de consum, com ara torradores i rentadores, per contemplar en el futur la durabilitat i la reciclabilitat . Els fabricants, per exemple, podrien haver de fer servir una certa quantitat de contingut reciclat en els seus productes o bé reduir l'ús de materials que resulten difícils de reciclar.









LES XIFRES NO ENGANYEN

La urgència de la UE a canviar el funcionament de la indústria tèxtil es deu, una vegada més, a la preocupació pel medi ambient i la salut, atès que roba, calçat i articles tèxtils per a la llar són causants de la contaminació de l'aigua, les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i els abocaments.





Infografia amb dades i xifres sobre limpacte mediambiental dels productes tèxtils. @EPRS







D'altra banda, un altre dels objectius seria conscienciar els ciutadans sobre les conseqüències del consumisme, ja que, segons xifres del parlament europeu, els europeus consumeixen gairebé 26 kg i es desprenen d'uns 11 kg de tèxtils cada any i malgrat que la roba usada es pot exportar fora de la UE, la majoria (un 87%) és incinerada o llançada a abocadors.





Segons les darreres xifres presentades la Unió Europea produeix cada any uns 8 milions de tones de residus tèxtils . Roba usada, però també llençols, catifes, cobrellits, tapisseria i un llarg etcètera. Només un 20% daquesta quantitat es recicla actualment. La resta acaba en abocadors o simplement s'incinera.









La Conselleria de Medi Ambient i Territori ja va posar en marxa el 2021 una campanya a través de xarxes socials per recordar la importància de consumir de manera conscient el tèxtil i la necessitat d'incrementar la reutilització i el reciclatge de residus tèxtils.









QUE LA MODA RÀPIDA "PASSI DE MODA"





El comissionat de medi ambient de la UE, Virginijus Sinkevičius, afegia que l'objectiu principal era que la moda ràpida “passés de moda” entre la població, concloent que “ per al 2030, els tèxtils col·locats al mercat de la UE haurien de ser duradors i reciclables, fets en gran part de fibres reciclades. ”





No és clar fins a quin punt els plans canviaran la indústria de la moda, ja que encara no s'han pres decisions sobre la regulació de productes específics. Els matalassos i les catifes es consideren candidats probables per a la primera ronda de regulació de disseny ecològic de la UE .





Si les propostes entren en vigor , podrien tenir un gran impacte a tot el món, ja que gairebé les tres quartes parts de la roba i els tèxtils per a la llar que es consumeixen a la UE s'importen d'altres llocs. Aquestes iniciatives formen part del pla d'“economia circular” de la UE , l'objectiu del qual és reduir l'empremta ecològica d'Europa en els recursos naturals del món.









ESPANYA, TAMBÉ CAP A L'ECONOMIA CIRCULAR





Aquesta mateixa setmana se celebrava l'aprovació al ple del Congrés dels Diputats del projecte de Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

















La nova llei estableix nous objectius en matèria de prevenció de residus que assenyalen una reducció del pes dels residus produïts d'un 15% el 2025 respecte dels generats el 2010.





A més, preveu que des del 2023 els comerços minoristes d'alimentació amb una superfície de més de 400 metres quadrats destinin el 20 per cent de la seva superfície a productes sense embalatge primari , per exemple, mitjançant la venda a granel o l'ús d'envasos reutilitzables; la prohibició de destrucció o l'eliminació d'excedents no venuts de productes no peribles.





El president de Cepime, Gerardo Cuerva , lamentava, quan la llei encara estava per aprovar, que aquesta suposés "més càrrega" per a les empreses i no tingui en compte la seva mida a l'hora d'imposar sancions.





El president de Cepime, Gerardo Cuerva, parlant als mitjans @ep







D'altra banda, la nova llei inclou un pla per incorporar la recollida separada d'altres fluxos de residus com el tèxtil o l'oli de cuina utilitzat i un full de ruta per eliminar l'amiant dels edificis a Espanya.





Amb la nova llei es creen dos nous impostos --un aspecte també molt discutit en el debat parlamentari d'aquesta norma, que ha durat nou mesos-- com el cànon a l'abocador, al qual s'han oposat els grups catalans perquè aquesta comunitat autònoma ja tenia un cànon similar i considera que el Govern s'entromet així en les seves competències; així com un impost al plàstic, a més de la recuperació del cànon a la generació hidràulica.