Feijóo agafa les regnes del PP: les claus de l'inici de mandat del nou líder dels populars

El PP ha arrencat aquest mes d'abril amb Alberto Núñez Feijóo com a nou president del partit. El baró gallec pren les regnes de la formació amb el repte de convertir-se en alternativa al Govern de Pedro Sánchez i frenar Vox davant el nou cicle electoral que comença aquest any amb les eleccions andaluses . El cap de l'oposició tindrà el seu baptisme de foc aquest mateix mes amb la seva primera decisió política clau: el sentit del vot del Grup Popular en la convalidació al Ple del Congrés del Reial decret llei de mesures per afrontar l'escalada de preus.





Alberto Núñez Feijóo @ep





De moment, Feijóo ja ha avisat Sánchez que ha de "rectificar, modificar o esmenar" el seu pla, o estarà "invitant" els 'populars' a no recolzar-lo a la Cambra Baixa, sobretot quan hi ha malestar al partit per haver obviat la baixada d'impostos a què es va comprometre a la Conferència de Presidents de l'illa de La Palma. Tot i això, el cap de l'Executiu té esperances que el PP recolzi aquest decret i se segueix "agarrant a aquest clau", segons ha admès fa un parell de dies davant els periodistes abans d'abandonar el Congrés.





Precisament una de les principals incògnites d'aquesta nova etapa és com serà la interlocució entre Sánchez i el nou líder del PP, i si hi haurà marge per forjar pactes d'Estat, cosa que no va passar amb el seu antecessor, Pablo Casado, tret de l'acord per renovar el Tribunal Constitucional, el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.





De fet, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) fa més de tres anys que té el seu mandat caducat i encara s'ha de veure si Sánchez i Feijóo aconsegueixen consensuar la seva renovació. El baró gallec s'ha mostrat disposat a assolir pactes d'Estat sobre qüestions que són "importants" per al país i ha dit que el PP té l'"obligació d'escoltar i respondre" a les propostes que se li facin, si bé creu que fer "pactes europeistes, atlantistes i constitucionals no és fàcil" amb el Govern del PSOE i Unides Podem.





LA RELACIÓ AMB VOX I LA INVESTIDURA DE MAÑUECO





A les files del PP admeten que l'actual clima de descontentament social i la manca de diàleg del Govern amb alguns sectors tampoc ajuda a assolir consensos. En qualsevol cas, s'espera que Sánchez rebi Feijóo a Moncloa ben aviat, després de ser coronat oficialment líder del primer partit de l'oposició al conclave de Sevilla d'aquest cap de setmana.





La relació amb Vox és una altra de les incògnites en aquest moment. Feijóo aposta per construir un "espai de centralitat" al voltant del PP per aconseguir un "canvi democràtic" a Espanya i vol recuperar votants d'aquell partit que al seu dia van apostar pel Partit Popular.

De fet, està pendent la investidura del candidat del PP a la Presidència de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, que ja serà amb Feijóo al capdavant de Gènova 13. El mandatari gallec haurà de decidir si assisteix a aquesta presa de possessió i si és així, allà coincidirà amb Santiago Abascal.





PREPARAR LES PRÒXIMES CITES ELECTORALS I FIXAR CONGRESSOS REGIONALS





A nivell intern, Feijóo haurà de culminar el procés de renovació interna que va començar el seu antecessor posant data a la desena de congressos regionals pendents, entre ells el del PP de Madrid que triarà previsiblement Isabel Díaz Ayuso com a nova presidenta del PP madrileny.





A més haurà de preparar el partit per afrontar el proper cicle electoral que, en teoria, tindrà com a primera parada les eleccions andaluses d'aquest any, en què Juanma Moreno aspira a revalidar el Govern encara que, segons les enquestes, el seu company de viatge a la nova legislatura podria ser Vox.





El maig del 2023 serà el torn de les eleccions municipals i autonòmiques i després vindran les generals sempre que Pedro Sánchez mantingui el seu compromís d'esgotar la legislatura, com ha repetit en les darreres intervencions públiques.





LA SEVA SUCCESSIÓ AL FRONT DE LA XUNTA DE GALÍCIA





Amb caràcter més immediat, Feijóo haurà d'organitzar la successió al capdavant de la Xunta de Galícia. Fa uns dies ja va dir a Orense que "a partir de la primera setmana d'abril" preveu començar a "concretar" quina és la fórmula triada per a la successió. A les travesses hi figura el vicepresident primer, Alfonso Rueda, com el més ben situat per aconseguir el bastó de comandament.





A més, ja ha signat la seva dimissió com a president dels populars gallecs, una renúncia que es farà efectiva a partir de l'1 d'abril, quan serà proclamat líder de la formació al Congrés de Sevilla. Els estatuts de la formació recullen que no es pot compaginar el lideratge del partit a nivell nacional amb el de l'organització a Galícia.





Encara que a les files del PP donen per fet que Feijóo ocuparà un escó a la Cambra Alta com a senador per designació autonòmica, a l'equip de Feijóo han assenyalat a Europa Press que en aquest moment no hi ha res decidit. Una acta a la Cambra Alta li permetria debatre una vegada al mes amb Sánchez, a les sessions de control, i convertir-se en president del Grup Popular, alhora que li garantiria l'aforament.