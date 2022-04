Finalment s'obre el judici de la peça de Tarragona del cas INIPRO amb fiances elevades per als acusats

Alcalde de Tarragona, Félix Ballesteros/ Signatura: EUROPA PRESS





La investigació judicial es va iniciar el novembre del 2013 després d'una denúncia de la CUP a la Fiscalia per presumptes irregularitats. El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona ha enviat a judici l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, del PSC, acusat d'haver comès malversació, prevaricació, frau i falsedat documental en el marc del cas 'Inipro'.







A la interlocutòria d'obertura de judici oral, també hi figuren vuit persones més com a acusades, entre les quals l'exregidor del mateix partit a la ciutat, Begoña Floria, que va ser cap de gabinet de Ballesteros, Gustavo Cuadrado, i el PSC com a partícip a títol lucratiu.





El jutge també ha requerit els acusats que presentin una fiança col·lectiva de 367.290 euros en el termini de deu dies, i el PSC a fer el mateix fins al límit de 276.157 euros. I ho ha decidit així per virtut de l'article 589 de la LECrimdes de que es resultin indicis de criminalitat s'enviarà que prestin fiança per assegurar les responsabilitats pecunàries que en definitiva puguin declarar-se procedents, decretant-se l'embargament dels seus béns en quantitat suficient per assegurar aquestes responsabilitats sense o es prestés la fiança exigida en el temps establert.





Segons la investigació, es va contractar l'empresa Inipro a través de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona perquè treballés en benefici del PSC, i els fets es remunten al 2009.





Tant l'acusació particular com la popular s'han posat d'acord amb les quantitats i els responsables civils directes en qualitat d'acusats.









A l'acusació del Ministeri Fiscal, l'únic escrit d'acusació que hauria fet pronunciant-se sobre la responsabilitat civil subsidiària ho concreta a les empreses INICIATIVES I PROPGRAMES SL en la quantitat 276.121,33 € i respecte d'ITINERE SERVEIS EDUCATIUS SL i GALLET CONSULTORS I ASSOCIATS SL fins a un límit màxim de 61.011,60 euros.





Els acusats a més tenen 20 dies per fer les seves al·legacions proposant, si escau, les proves que intentin valdre's.