Alemanya, Japó i Costa Rica o Nova Zelanda, rivals d'Espanya al Mundial de Qatar 2022

Trofeu que aixecarà el campió del Mundial de Qatar 2022 | @Fifacom_ca





Espanya s'enfrontarà a la fase de grups del Mundial de Qatar 2022 a Alemanya, Japó i Costa Rica o Nova Zelanda. La selecció espanyola ja coneix els seus rivals per a la primera fase del Mundial de Qatar que començarà al mes de novembre. Els que amb seguretat s'enfrontaran a Espanya en la fase de grups seran Alemanya i el Japó . L?altre rival sortirà de l?eliminatòria que encara queda per jugar entre Costa Rica i Nova Zelanda.





DATES DELS PARTITS DE LA SELECCIÓ ESPANYOLA

23 de novembre: Espanya-Costa Rica o Nova Zelanda

27 de novembre: Espanya-Alemanya

1 de desembre: Espanya-Japó





Quadre del Mundial de Qatar 2022 | @ep





QUADRE DEL MUNDIAL DE QATAR 2022:

GRUP A

QATAR

EQUADOR

SENEGAL

PAÏSOS BAIXOS





Al grup A , la clara favorita és la selecció neerlandesa. El tècnic Louis van Gaal ha aconseguit un grup fort i dur de rosegar amb jugadors com Wijnaldum, Frenkie de Jong, Depay, Babel... i nois joves com Lang, Danjuma, Gravenberch, Dumfries...





GRUP B

ANGLATERRA

IRAN

ESTATS UNITS

( ESCÒCIA, GALS O UCRANIA)





Al grup B, la favorita hauria de ser Anglaterra. De fet, el Mundial de Qatar està marcat en vermell per la federació anglesa ja que volen aconseguir el títol sí o sí. Jugadors com Kane, Sterling o Trippier ja van ser semifinalistes a l' Eurocopa del 2020 i ara voldran fer el mateix a Qatar però enduent-se el títol a casa.





Kane, Sterling, Trippier... van ser semifinalistes a Rússia 2018 i finalistes de l'Eurocopa 2020 a Wembley i ara aspiren a donar el cop definitiu a Qatar. Southgate ha anat modernitzant un combinat fort físicament i que té qualitat a totes les línies: Mount i Foden són el reflex d'una nova Anglaterra a l'alça. L'èxit de la Premier també es nota als 'Three Lions'.







GRUP C

ARGENTINA

ARÀBIA SAUDÍ

MÈXIC

POLÒNIA





Al grup C , Argentina hauria de ser la que ocupi la primera posició. Liderada per Leo Messi i comandada des de la banqueta per Lionel Scaloni, és una selecció que aspira a tot. No és un grup amb moltes estrelles, però el tècnic ha aconseguit crear un grup sòlid. De fet, l'equip porta 31 partits consecutius sense perdre, un rècord nacional a la història.





GRUP D

ESPANYA

( COSTA RICA O NOVA ZELANDA )

ALEMANYA

JAPÓ





Al grup D , Espanya es presenta com la gran favorita malgrat tenir rivals durs. Li ha tocat el coco del sorteig. La selecció alemanya tot i estar en hores baixes, sempre és un rival complicat. I és que Espanya no només haurà de posar els seus ulls a la selecció germànica sinó que la selecció nipona sempre és un equip que genera problemes als seus rivals i no ho posarà gens fàcil.







GRUP F

BÈLGICA

CANADÀ

MARROC

CROÀCIA





En el grup F, sens dubte Bèlgica és la clara favorita per passar com a primera de grup. L'equip comandat per Robert Martínez és un dels clars candidats a aixecar el títol. Tot i així, el tècnic català s'enfronti a diversos problemes ; Lukaku no està a gust al Chelsea, les lesions persegueixen Eden Hazard, el millor moment de Mertens, Witsel, Alderweireld i Vertonghen ja va passar...





GRUP G

BRASIL

SÈRBIA

SUÏSSA

CAMERUN





Al grup G, Brasil, com sempre, és una de les favorites a passar com a primera de grup ia guanyar el Mundial. La selecció brasilera ha completat una fase de classificació pràcticament perfecta que li ha permès acabar com a líder de la Conmebol amb 14 victòries, tres empats, 40 gols a favor i 5 en contra. Tot i així, Tite haurà de fer maniobres per completar una defensa d'alt nivell.





GRUP H

PORTUGAL

GHANA

URUGUAI

REPÚBLICA DE COREA





En el grup H, Portugal és favorita per a quedar com a primera de grup. Va ser campiona de l' Eurocopa 2016 i de la Nations League 2019 . Es va classificar patint davant Turquia i posteriorment davant Macedònia del Nord a la repesca. Té jugadors de molt nivell com Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Félix...