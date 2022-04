Els combustibles sintètics com els motors del futur

Cotxes elèctrics estacionats en un pàrquing | @ep





En els darrers anys, el canvi climàtic està canviant la nostra idea de com cal tenir cura del món perquè les properes generacions tinguin un planeta molt millor que el d'ara. I això també està influint en matèria de mobilitat i que pugui permetre desplaçar-nos d'una banda a l'altra de manera molt més sostenible i beneficiosa per al medi ambient. Quan es pensa en la solució a la mobilitat irrespectuosa amb el planeta, és inevitable pensar en el cotxe elèctric ja que és la primera alternativa per a aquells que sovint es mouen en un utilitari. El principal inconvenient és que requereix un desemborsament important i l' handicap de l'autonomia.





És per això que altres fórmules han cobrat forces per a una mobilitat baixa en emissions i que sigui capaç de superar les barreres de l' electrificació . Una opció és la coneguda com els combustibles sintètics , una solució que podria complementar per poder descarbonitzar el transport i també seria una opció per allargar la vida útil del vehicle. Els coneguts com e-fuels son és un carburant líquid, similar al que coneixem actualment. La gran diferència és que no procedeix de fonts denergia fòssils.





S'obté un procés químic a partir de l'hidrogen i l'energia que es fa servir per a la fabricació és renovable. D'aquesta manera, és un combustible 100% net. Els combustibles sintètics neixen com una alternativa real als problemes de limitació en l'autonomia de les bateries actuals atesa la seva densitat energètica més gran. Si es troba un procés de manufactura que permeti desenvolupar aquests combustibles sintètics sense costos elevats, els motors de combustió podrien tornar-se totalment neutrals a les seves emissions de carboni.





Volant d´un vehicle | @ep





Miguel Ángel García Carreño, gerent de Desenvolupament de Processos de Repsol Technology Lab indica que “la seva composició química és molt semblant a la dels combustibles convencionals, així que són totalment compatibles amb els vehicles actuals amb motors de combustió, cosa que evita haver de canviar el parc de vehicles en circulació i aprofitar l'àmplia xarxa d'infraestructures de distribució i proveïment ja existent", assenyala Miguel Ángel García Carreño, gerent de Desenvolupament de Processos de Repsol Technology Lab .





Una de les aportacions més interessants d'aquests nous carburants és que aconsegueixen transformar el CO2 en un aliat per descarbonitzar la mobilitat. En concret, els e-fuels se serveixen de CO2 retirat de l'atmosfera i hidrogen renovable obtingut de molècules d'aigua mitjançant un procés d'electròlisi com a úniques matèries primeres. "Es produeixen a partir de CO2 que podem retirar de l'atmosfera i d'hidrogen que podem fabricar a partir d'electricitat d'origen renovable. Com a tal, no tenen un sostre de producció . Podríem fabricar tant com necessitéssim", afirma García Carreño.





REALMENT ÉS UNA OPCIÓ DE FUTUR?

Actualment ja estan en marxa alguns projectes pilot per comercialitzar dièsel sintètic, gasolina i gas natural a Noruega i Alemanya . Des de Bosch han volgut deixar clar que “esforços considerables seran necessaris abans que els combustibles sintètics s'estableixin totalment”. La realitat és que crear les instal·lacions de processament de combustibles sintètics suposa un gran desemborsament.





Tot i així, actualment no és viable produir e-Fuel a gran escala ja que és ineficient. Ara mateix no s'aprofita la meitat de l'energia elèctrica que s'hi inverteix. És més, cal energia totalment renovable ja sigui (hidroelèctrica, energia solar, eòlica o nuclear) i això no és viable ja que no a tots els països els surt rendible realitzar la inversió.





La veritat és que hi ha discrepàncies a l'hora d'adjuciar un cost a l'usuari en cas d'utilitzar combustibles sintètics. Alguns estudis suggereixen que les tarifes podrien oscil·lar entre 1,0 i 1,4 euros per litre a llarg termini. No obstant això, l' International Council on Clean Transportation (ICCT) assenyala que, amb una demanda significativa, el 2030 el cost de fabricació seria entre 3 i 4 euros el litre.





Conductor repostant en una benzinera de Barcelona | @ep





Bosch calcula que fins als 160.000 quilòmetres aproximadament tenir en propietat un vehicle híbrid de benzina sintètica pot sortir més barat que tenir un elèctric . Sempre en funció del tipus denergia renovable que sutilitza. A més, la conversió d'un cotxe per utilitzar aquests combustibles és senzilla.







Percentatge de vehicles elèctrics sobre el total de matriculacions d'automòbils nous al 2021 | @ACEA, CAAM, PwC





En definitiva, és un projecte ambiciós que se suma a una llarga llista d'iniciatives privades desenvolupades al voltant dels e-fuels . L'any passat, l' aerolínia KLM va utilitzar per primera vegada combustible fabricat amb hidrogen renovable i CO2 en un dels vols.





I és que els combustibles sintètics seran, sens dubte, de gran ajuda per afrontar els reptes de la transició energètica , posicionant-se com una de les claus de l'èxit de la mobilitat del futur juntament amb altres propostes com els biocombustibles avançats, la recàrrega elèctrica o el hidrogen renovable.