Feijóo tria el nucli dur del PP de Galícia per al seu projecte com a líder del partit

Alberto Núñez-Feijoo, president de la Xunta i candidat a liderar el PP | @EP





El president de la Xunta i candidat a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo , comptarà amb els principals integrants del nucli dur del PP de Galícia al seu Comitè Executiu , amb el president provincial del PP de la Corunya, Diego Calvo , també vicepresident del Parlament autonòmic , com a president del Comitè Electoral a Gènova.





En un escenari en què el partit està expectant i ja activat el compte enrere per a la successió gallega, un moment sensible en què cada gest pot ser interpretable, Feijóo ha decidit que no només Calvo, l'experiència de gestió del qual ha exalçat i que ja estava en la direcció sortint de Pablo Casado, formi part de la seva Executiva , sinó també els altres tres presidents provincials.





Així, ha avançat que també estarà a la seva Executiva el president provincial del PP d'Ourense, Manuel Baltar; juntament amb el líder provincial del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, també vicepresident primer de la Xunta; i la presidenta provincial del PP de Lugo, Elena Candia, una de les cinc vocals de designació del president.





Vocal per designació del president ho serà també l' expresident del Consell d'Estat, José Manuel Romay Beccaría , a qui Feijóo considera i ha reconegut aquest mateix divendres com a pare polític.





Però a més, el cap del Govern gallec ha situat el vicepresident segon i responsable econòmic de la Xunta, Francisco Conde, al seu Comitè Executiu . Les àrees estan pendents de concretar, però tots dos vicepresidents de la Xunta formaran part de la seva Executiva a Gènova , en espera de veure com es formalitza el seu relleu. Quan serà "en unes setmanes", ja que Feijóo planeja dimitir aquest mes.





DUES CONSELLEIRES I TELLAT A LA JUNTA DIRECTIVA

L'exministra Ana Pastor, vinculada a Pontevedra , també formarà part del Comitè Executiu; mentre que a la Junta Directiva el candidat del PP ha avançat la presència de dues conselleres, la responsable de Política Social, Fabiola García; i la de Medi Ambient, Ángeles Vázquez.





I almenys "circumstancialment", en paraules del d' Os Peares , estarà també com a membre nat d'aquesta Junta Miguel Tellado (al nivell de la resta de presidents autonòmics), el secretari general del PP gallec, que ha assumit les funcions de direcció del partit des d'aquest divendres, quan s'ha fet efectiva la renúncia de Feijóo com a líder de la formació autonòmica.





VINCLE "INDESTRUCTIBLE" AMB GALÍCIA

El president de la Xunta, càrrec que ja ha avançat que deixarà les properes setmanes, ha proclamat que té un vincle "indestructible" amb Galícia i, encara que "no és el millor per a la seva família", ha justificat que adopta la decisió de donar un salt per "servir" el seu país "a l'últim quart del temps" de la seva vida política i aconseguir que el seu fill creixi al país que "vol" per a ell.





En gallec, ha proclamat que si aspira a poder representar els espanyols al PP és "gràcies a Galícia i als gallecs". "Des que li ho vaig demanar fins ara sempre em van donar la confiança. Mai no podré tornar tant afecte", ha admès, però ha compromès tot l'esforç per "pagar el deute contret".





I ha defensat que estava fent servir una de les llengües cooficials d' Espanya al conclave estatal de la seva formació perquè "les llengües no es combaten, es respecten". "Els idiomes no estan per enfrontar, sinó per unir. És el que ens diferencia d'altres partits. Per això som el partit del bilingüisme cordial, de la llengua comuna, que és l'espanyol i de les llengües d' Espanya , que fem servir per unir , no per dividir", ha asseverat.





REFORÇA EL PODER DE GALÍCIA, ANDALUSIA I MADRID

En clau estatal, ha apostat per la integració al seu Comitè Executiu , on hi haurà representants de totes les autonomies, si bé reforça el poder de Galícia, Andalusia i Madrid, que comptaran amb representants de pes en aquest òrgan del partit.





En el seu discurs davant els més de tres mil compromissaris del PP que assisteixen al XX Congrés Extraordinari del PP que se celebra a Sevilla , Feijóo ha assegurat que el seu propòsit és "comptar amb molta gent" i que seguirà "formant equips" perquè creu al "treball comú".

Al Comitè Executiu que l'acompanyarà en aquesta nova etapa figuren càrrecs que van col·laborar estretament als governs de Mariano Rajoy en llocs de responsabilitat com és el cas dels exministres Ana Pastor i José Manuel García Margallo o l'exdelegada del Govern a Catalunya Llanos de Luna .