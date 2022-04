Núria Marín, elegida com a millor dirigent institucional

Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat | @ep





L'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport ha reconegut la presidenta de la Diputació de Barcelona i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, com a millor dirigent institucional.





Marín ha rebut el guardó a la Nit del Dirigent , celebrada ahir divendres al Reial Club de Pol de Barcelona , ha informat la Diputació en un comunicat.





Durant l'acte, Marín ha destacat que "l'esport ha deixat de ser un espai excloent, un espai majoritàriament masculí o on determinades disciplines no es consideraven adequades per a les dones", però ha observat que queda camí per recórrer i millorar la qualitat dels valors cívics i socials a l'esport.





Ha destacat que aquest estiu es compliran 30 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992 , un esdeveniment "amb una organització modèlica i un compromís ciutadà mai vistos" i que va modificar així mateix la fesomia de la ciutat i les subseus.





"Van canviar, sobretot, la nostra mirada sobre l'esport; ens van ensenyar a treballar d'una altra manera, d'una manera més solidària i exigent", ha reflexionat Marín .





Ha conclòs que els Jocs van suposar "un moment d'eclosió, d'orgull" per saber aprofitar les capacitats i els recursos de Barcelona i projectar-se internacionalment.