Feijóo es presenta com un líder continuista davant d'un Casado que se'n va després d'un mes "agredolç" però sense retrets

El gallec no ha revelat quins consellers l'envoltaran al nou equip directiu del PP d'Espanya . Una cosa que probablement anunciarà demà, quan sigui proclamat oficialment nou president del partit i que pot donar pistes de qui ho succeirà a Galícia, especialment si Francisco Conde assumeix algun càrrec a Gènova deixant més expedit el camí al









El president de la Xunta de Galícia i candidat a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha donat les gràcies a l'encara president del PP, Pablo Casado, per "subjectar la bandera del PP" als "trams del camí" d'"enorme dificultat ", una bandera que avui lliura amb "un enorme esforç de generositat".





"El meu respecte al president Casado. Ha fet el camí de Santiago moltes vegades i ho farà encara unes vegades més. Tots saben que al camí de Santiago hi ha moltes etapes i saben que hi ha trams molt durs, duríssims. M'agradaria reconèixer el esforç que ha fet el president Casado per subjectar la bandera del PP als trams del camí que realment no van ser trams plans sinó que van ser trams de pujada d'enorme dificultat", ha proclamat.