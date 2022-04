Façana de l'Ajuntament de Barcelona | @ep





Barcelona serà la primera Capital Mundial de les Polítiques del Temps , creada per la Xarxa de Governs Locals i Regionals , amb l'objectiu de generar més consciència i donar més visibilitat a les polítiques del temps i estendre els seus impactes positius a la societat, empreses i planeta.





Amb la capitalitat, la ciutat vol posicionar-se com a referent mundial a les polítiques del temps i exercir el lideratge, a més de fer de portaveu de la Xarxa de Governs Locals i Regionals per a les Polítiques del Temps , ha informat l'Ajuntament en un comunicat.





Aquesta xarxa la componen diverses entitats locals i regionals catalanes, franceses i italianes, i té com a objectiu compartir coneixements, intercanviar experiències i bones pràctiques per avançar a l'agenda d'aquestes polítiques.





Amb motiu de la capitalitat, la ciutat oferirà un programa dels diferents actes que configuren la Capitalitat 2022-2023 , que presentarà dimarts que ve en un acte al Saló de Cent de l'Ajuntament.





Els objectius d'aquesta capitalitat són garantir una xarxa activa on compartir les polítiques del temps, impulsant la ' Urbans and Regional Governments Time Network ', així com consolidar Barcelona com un referent en aquest àmbit pel seu ecosistema de recerca, potenciant la Time Use Week com espai internacional d impuls.





DECLARACIÓ DE BARCELONA

Així, entre altres missions, la capitalitat té l'objectiu de dinamitzar la Xarxa de Governs Locals i Regionals , preparar la Time Use Week dels anys 2022 i 2023 , desplegar la Declaració de Barcelona sobre les polítiques del temps, i col·laborar amb l'estratègia i el pla dacció a través de mecanismes participatius.





La Declaració de Barcelona va ser signada per 75 institucions mundials referents a polítiques del temps, sent la primera declaració política internacional en aquest àmbit, i demana reconèixer el dret al temps com un dret de la ciutadania, “repartit de manera equilibrada, igualitària, saludable i eficient".





La capitalitat de Barcelona s'emmarca en el conveni de col·laboració signat el juliol del 2020 per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb Barcelona Time Use Initiative (BTUI).