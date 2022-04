Fred i neu aquest cap de setmana a Catalunya

Protecció Civil manté l'alerta pel temporal de fred i de neu | @ep





Neu, vent, fred i onades activaran aquest dissabte els avisos a vuit CCAA , en una jornada marcada per nevades significatives a l' alt Ebre i àrea pirinenca, així com ratxes de vent del nord-oest molt fortes al nord-est peninsular i Balears, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





En concret, Aragó (Osca, Saragossa), Cantàbria, Castella i Lleó (Burgos, Lleó, Palència i Sòria), Catalunya (Lleida i Girona) i el País Basc estaran en alerta per nevades mentre que les baixes temperatures activaran els avisos a Aragó ( Osca) i Catalunya (Girona i Lleida).





El vent posarà en risc Aragó, Balears (Mallorca), Catalunya i el País Valencià (Castelló) i l'onatge a Catalunya (Barcelona, Girona, Tarragona), el País Valencià (Castelló) i les Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera).





Aquest dissabte a la Península , després del pas d'un front atlàntic, es preveu flux fred del nord, amb cels ennuvolats i pluges febles en general al Cantàbric, alt Ebre i Pirineus . Seran una mica més intenses i persistents en àrees muntanyoses i sense descartar-se xàfecs dipersos a l'est de les Balears, tendint a remetre a totes les zones.





A la resta de la meitat nord, hi haurà intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució dispersa. A la meitat sud de la Península, resta de Balears i Estret predominaran els cels poc ennuvolats, encara que núvols alts aniran penetrant pel sud-oest de la Península , anunciant l'acostament d'una borrasca atlàntica. A les Canàries , s'esperen intervals ennuvolats, amb possibles ruixats ocasionals a les illes muntanyenques.





Hi haurà núvols baixos i boires matinals aïllades en muntanya mentre que les cotes de neu estaran a l'extrem nord peninsular entre els 300 i els 500 metres i, amb baixa probabilitat, podrà ser a nivell del mar al litoral cantàbric oriental.





Les temperatures màximes experimentaran lleugers descensos al Pirineu , litoral sud-est, zones del sud-oest peninsular ia les Canàries occidentals; predomini dels ascensos a la resta; i les mínimes en descens generalitzat, més acusat a la meitat sud peninsular i serralada Cantàbrica .





Les temperatures seran inferiors als valors normals per a l'època i s'esperen gelades a tota la meitat nord, excepte als litorals i al mig i sota Ebre , així com a l'interior del quadrant sud-est. Seran més intenses en els sistemes muntanyosos del nord i als Pirineus poden ser forts.





Predominaran vents de component nord i bufaran de nord-oest amb intervals de fort i/o ratxes molt fortes al nord-est peninsular i Balears ; sent de Llevant en l' Estret i Alborán , amb intervals de fort; ia les Canàries , vents fluixos amb predomini de les components est i sud.





D'altra banda, la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior, d'acord amb les prediccions de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) , manté l'alerta per temporal de fred i neu a la meitat nord peninsular, on s'esperen nevades importants a cotes baixes, així com forts vents al nord-est.





Hi ha previsió de nevades fortes als Pirineus i Serralada Cantàbrica , que han anat estenent al llarg de divendres a altres punts de la meitat nord. Hi ha la possibilitat que es produeixin a cotes molt baixes en aquestes zones. Es preveu també un descens important de les temperatures.





El vent serà fort al quadrant nord-est, Balears i zones muntanyoses, cosa que incrementarà la sensació de fred. Les ratxes de vent se situaran entre els 70 km/hi 100 km/h. Diumenge, també s'espera vent fort a les Canàries . Aquest vent donarà lloc a mal estat de la mar a zones del Mediterrani . Els vents costaners creixeran al litoral català, Comunitat Valenciana, Balears, Andalusia, Ceuta i Melilla.





Davant l'alerta per nevades, Protecció Civil recomana viatjar per carretera si és imprescindible i en aquest cas tenir especial cura amb les plaques de gel. A més, aconsella informar-se de la situació meteorològica i l'estat de les carreteres, extremar les precaucions, revisar el vehicle i atendre les recomanacions de Trànsit.





En concret, insisteix en la recomanació de revisar els pneumàtics, anticongelant i frens i tenir la precaució d'omplir el dipòsit de la gasolina i portar pneumàtics d'hivern o cadenes. Aconsella portar roba d'abric i un telèfon mòbil amb bateria de recanvi i/o carregador d'automòbil.





D'altra banda, en cas de quedar atrapat a la neu, recomana romandre al cotxe, amb la calefacció posada, renovant cada cert temps l'aire, i vigilar que el tub d'escapament no estigui obstruït per evitar que els gasos penetrin a l'interior del vehicle.





A més, en cas de quedar-se aïllat i necessitar ajuda aconsella no intentar resoldre la situació de manera unilateral, sinó intentar informar d'aquest fet i, llevat que la situació sigui insostenible, esperar assistència.





Davant dels forts vents, aconsella assegurar portes, finestres i tots aquells objectes que puguin caure a la via pública i allunyar-se de cornises, arbres, murs o edificacions en construcció o grues que es puguin desprendre. També convé abstenir-se de pujar a les bastides sense les mesures de protecció adequades.





Si va conduint, demana extremar les precaucions, especialment a la sortida de túnels, avançaments i encreuament amb vehicles pesants en carreteres de doble sentit; i parar atenció davant de la possible presència d'obstacles a la carretera.





D'altra banda, davant l'alerta per vents costaners recomana a qui estigui a les zones marítimes que procuri allunyar-se de la platja i d'altres llocs baixos que puguin ser afectats per les elevades marees i onades que solen generar-se davant la intensitat de vents forts.





Igualment, insisteix que cal evitar estacionar els vehicles en zones que puguin veure's afectades per l'onatge ja que en aquestes situacions el mar adquireix condicions extraordinàries i pot arrossegar-lo si es troba a prop. Per això, demana no posar en risc la vida per copsar les imatges espectaculars del fort onatge.