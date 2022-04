El Rei es retrobarà amb Aragonès i Colau dilluns que ve

Felip VI, Rei d'Espanya | @ep



El Rei Felip VI tornarà aquest dilluns a Barcelona per presidir la inauguració de la fira Alimentaria & Hostelco de Fira de Barcelona , on coincidirà amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la consellera d'Acció Climàtica , Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà.





L'última vegada que el Rei va visitar Barcelona va ser pel Mobile World Congress a finals de febrer, quan va coincidir en un sopar amb Aragonès i Colau , amb el president del Govern, Pedro Sánchez.





Felip VI visitarà al matí el recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat , on se celebren ambdós esdeveniments i realitzarà un recorregut per la fira al costat d'autoritats i representants del sector.





El saló se celebrarà del 4 al 7 d'abril al recinte Gran Via i es complementarà amb la Barcelona Wine Week al recinte Montjuïc entre els dies 4 i 6.





Fira de Barcelona preveu que l'esdeveniment tingui un impacte a l'economia de 180 milions d'euros i xifres semblants a abans de la pandèmia quant a visitants i expositors.





PORT OLÍMPIC

A la tarda, el Rei visitarà el Port Olímpic al costat dels tinents d´alcalde de Barcelona Jaume Collboni i Janet Sanz , amb motiu del pla de transformació de l´espai.

La presència del monarca a Barcelona es produeix una setmana després de l'anunci que la ciutat serà la seu de la Copa Amèrica de Vela el 2024.