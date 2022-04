Tània Verge assegura que Catalunya té capacitat per acollir refugiats ucraïnesos

Tania Verge, consellera d'Igualtat i Feminismes, alerta que a Catalunya "s'ha detectat tracta" de dones | @ep



La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha assegurat que "cada any arriben moltes més persones en processos naturals de migració" respecte a la xifra d'ucraïnesos que puguin arribar a Catalunya , i ha dit que hi ha capacitat per acollir-los.





En una entrevista al diari ' La Vanguardia ' d'aquest dissabte, ha afegit que “el nombre de persones que arribi no representarà un problema per al país”.





Ha concretat que l'acollida es farà "amb una distribució coral per tot el país, precisament perquè a determinats municipis els serveis no es tensionin" i ha assegurat que hi ha hagut coordinació perquè les competències entre Conselleries són clares, segons les paraules.

Ha alertat que a Catalunya "s'ha detectat tracta" de dones, per la qual cosa s'han activat llocs de control a l'estació de Sants, la Jonquera, la Fira de Barcelona i als hotels, i que davant la possibilitat que hi hagi trànsit de menors la Conselleria sestà coordinant amb la Direcció General dAtenció a la Infància i lAdolescència (Dgaia).





VIOLÈNCIA MASCLISTA I FEMINISME

Verge ha sostingut que l'augment de denúncies per violència de gènere es deu a una disminució de les xifres ocultes, per això ho ha qualificat de positiu, i ha assegurat que la creació de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes suposa "un punt d'inflexió" a l'abordatge contra la violència masclista".





Preguntada sobre l'autodeterminació de gènere de les persones trans, ha criticat que "hi hagi discursos transfòbics que vinguin del feminisme i s'assemblin tants als que fa l'extrema dreta" i ha defensat que el subjecte polític del feminisme s'ha ampliat.

"Debatem sobre les propostes per enderrocar el patriarcat i no sobre el que és ser dona", ha demanat.





POLÍTICA CATALANA

Preguntada per les relacions entre ERC i Junts al Govern , ha reivindicat "normalitzar que en un govern de coalició hi hagi diferències que molt més sovint són diferències entre els partits i no entre els membres del govern".





Ha alertat que en el suport a la independència que recull la darrera enquesta del CEO, el 40,8% la defensa, el 52,3% la rebutja i el 5,4% no sap què respondre, hi ha més elements de continuïtat que no pas de disrupció i que aquest 40% no és menor, en les paraules.