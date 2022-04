Calviño envia per carta a Aragonès el Pla de Recuperació preparat per a Catalunya

Nadia Calviño, vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital | @ep





La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha enviat una carta al president de la Generalitat, Pere Aragonès , en el marc de la cogovernança per al desplegament de les inversions del Pla de Recuperació , que destina 1.771 milions de euros a Catalunya , dels quals 1.579 milions s'han transferit per a gestió directa.





Segons ha informat el Ministeri que dirigeix Calviño en un comunicat, la ministra ha remés aquest dissabte sengles cartes als presidents autonòmics per facilitar el desplegament de les inversions del Pla de Recuperació.





En el cas de Catalunya , els tres projectes remesos, 'DeepTech to Market', 'New Green Opportunities', i 'Intraestructures Transformadores' -- podrien accedir al finançament dels fons mitjançant la participació en algun dels nou Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) aprovats.





En els darrers mesos, s'ha desenvolupat un "intens" procés d'intercanvi entre el govern d' Espanya i els governs autonòmics per identificar els projectes prioritaris a tot el territori que puguin ser finançats amb els fons europeus del Pla de Recuperació.





A més de les conferències sectorials, la vicepresidenta s'ha reunit bilateralment amb la majoria de presidents autonòmics, estant previstos propers viatges a Extremadura i Balears .





En aquest context, es va sol·licitar als presidents autonòmics la identificació de tres projectes emblemàtics a desenvolupar dins del seu àmbit i les respostes han estat analitzades pels ministeris competents per tal d'identificar-ne l'encaix al Pla de Recuperació.





Així, les missives detallen les accions posades en marxa a cada comunitat el 2021 i orienten els governs autonòmics perquè els projectes alineats amb els components del Pla de Recuperació puguin accedir al finançament dels fons ' Next Generation EU '.





En concret, s'indica el procediment i punt de contacte per poder participar en els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTEs) , a les licitacions competitives generals o rebre finançament a través de les transferències remeses a les comunitats i ciutats autònomes, de acord amb la normativa aplicable a cada cas.





Properament, es reuniran les Conferències Sectorials del Pla de Recuperació i de Millora Regulatòria per continuar reforçant la cogovernança entre el Govern i les comunitats i ciutats autònomes en el desplegament de les inversions i reformes del Pla de Recuperació.





"La cogovernança i cooperació lleial entre les diferents administracions és clau per aprofitar aquesta oportunitat històrica, impulsar la doble transició verda i digital, promoure la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere al nostre país", ha apuntat Calviño .





Per donar compte dels avenços en l'execució del Pla de Recuperació , la vicepresidenta primera compareixerà el proper 28 d'abril a la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat . Aquesta compareixença se suma a les que tenen lloc amb periodicitat trimestral davant de la Comissió Mixta (Congrés-Senat) per a la Unió Europea.