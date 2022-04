Fluidra incrementa un 112% el dividend per al 2022

Es farà un primer pagament de 0,43 euros al juliol i un altre de 0,42 euros al novembre | @ep





Fluidra proposarà a la Junta General d'Accionistes convocada per al proper 5 de maig la distribució d'un dividend de 0,85 euros per acció contra reserves voluntàries, fet que significa un increment del 112% respecte a l'abonat el 2021.





La proposta implica un 49% de payout del benefici de caixa net del 2021, “en línia amb la política de dividend de Fluidra ”, segons ha comunicat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





El desemborsament serà d'un màxim de 166 milions d'euros i està previst que es faci un primer pagament de 0,43 euros per acció el 5 de juliol i un altre de 0,42 euros el 3 de novembre si és aprovat.





L'empresa ha assegurat que "aquesta important millora en la retribució als inversors se sustenta en el gran exercici operatiu, la forta generació de caixa i un balanç sanejat", ja que va tancar el 2021 amb un increment del 47% de les vendes, fins a 2.187 milions d?euros i un Ebitda de 549 milions.





El president executiu de Fluidra, Eloi Planes, ha explicat que la "sòlida situació del negoci" i el balanç de l'empresa, així com la generació de caixa permeten generar valor als stakeholders.





OBLIGACIONS PER 500 MILIONS

L'empresa també proposarà a la junta d'accionistes l'autorització al consell d'administració per emetre obligacions bescanviables i/o convertibles en accions i warrants per un import de fins a 500 milions d'euros durant els propers cinc anys.





Aquesta emissió tindria la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent dels accionistes i estaria limitada a un conjunt màxim del 20% del capital social.





A més, també demanarà autorització per emetre en els propers cinc anys valors de renda fixa i participacions preferents per un import de fins a 1.200 milions d'euros, i per garantir emissions d'aquests valors fetes per altres societats del grup.





Un altre punt del dia és l'autorització per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies, directament oa través de societats del grup, i per reduir el capital social amortitzant autocartera, també durant cinc anys.





CONSELLERS

La junta d'accionistes també votarà sobre la ratificació i el nomenament de Barbara Borra com a consellera independent i el nomenament de Bernat Garrigós com a conseller dominical.

D'altra banda, els resultats de l'empresa el 2021 fan que "consideri necessari" una nova política de remuneracions que substitueixi l'aprovada el 2021.





Els principals canvis que preveu introduir és augmentar la remuneració anual màxima dels consellers de 1,6 milions a dos milions a partir del proper 1 de juny.





També es preveu un augment de la remuneració fixa del conseller delegat de 531.000 euros a 600.000 euros el 2022 i del president executiu de 390.000 euros a 500.000 euros; mentres que el percentatge màxim de la remuneració variable anual target dels consellers executius passa del 100% al 150% de la remuneració fixa de final d'any.





" La Política de Remuneracions pretén que la remuneració dels consellers guardi proporció raonable amb la importància de la Societat, la seva situació econòmica i els estàndards de mercat d'empreses comparables", ha assenyalat l'empresa en un comunicat a la CNMV .