Junqueras defensa que passar més temps a les escoles és la garantia de la igualtat d'oportunitats

Reivindica que "ningú no s'esforça tant" a utilitzar el català en els àmbits institucionals com ERC





El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que "els nens passin el màxim temps possible a les escoles" com a eina per garantir la igualtat d'oportunitats, i ha indicat textualment que és una aposta amb què no tothom hi està d'acord .

Durant la seva intervenció al Consell Nacional d'ERC aquest dissabte, ha assegurat que "aquells elements de discrepància que puguin existir són clarament menors comparats amb tot allò positiu".





Ha destacat la feina per la rebaixa de les ràtios de les escoles catalanes i per la gratuïtat del conjunt del sistema educatiu, que per a ell són exemples dels quals sentir-se "orgullosos".

Ha cridat a "estar sempre amb la gent que treballa i que reclama que a canvi de la feina ha de tenir dret a un sou digne" amb decisions concretes, en les seves paraules.





CATALÀ I INDEPENDÈNCIA

Ha situat entre els objectius polítics del partit l´amnistia, l´autodeterminació i la constitució d´una república catalana, i ha afirmat que les seves accions posen el fonament per això: "Treballem cada dia per aconseguir la plenitud nacional del nostre país en tots els àmbits" .





També ha reivindicat que "ningú s'esforça tant" a utilitzar el català en tots els àmbits institucionals com ERC perquè, segons ell, el seu partit és el que és més present al conjunt de les institucions i del territori.





Ha alertat que "escampar la llavor de la derrota no contribueix gens a la victòria", i ha criticat els que considera que tenen un discurs derrotista, en les seves paraules.