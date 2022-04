L'operació 'Garden' investiga un presumpte grup criminal que comercialitzava amb safrà fals

L'operació ha estat desenvolupada a Màlaga, Barcelona, Alacant, Granada i Almeria| @ep





La Guàrdia Civil ha desmantellat un presumpte grup criminal que es dedicava a comercialitzar amb suposat safrà que resultava ser gardènia modificada molecularment i han detingut i investigat onze persones pels delictes contra la salut pública, contra el mercat i els consumidors, estafa i pertinença a grup criminal.





De la mateixa manera s'ha investigat tres empreses, a través de les quals els implicats estarien comercialitzant extracte de gardènia polvoritzat com si fos safrà, a tot el territori nacional. L'operació ' Garden ' duta a terme per Seprona s'ha desenvolupat a Màlaga, Barcelona, Alacant, Granada i Almeria.





El grup criminal va desenvolupar una metodologia de frau agroalimentari indetectable segons les tècniques de detecció en aquell moment. Per això, disminuïen la concentració fins gairebé la seva eliminació d'una molècula que és l'única que diferencia el safrà polvoritzat de la gardènia, flor comú.





La gardènia gaudeix de característiques de color similars al safrà, però els costos d'adquisició són significativament inferiors als necessaris per adquirir la mateixa quantitat de safrà per a l'elaboració del colorant alimentari derivat d'aquest producte. A més, la gardènia no es considerava aliment a la Unió Europea.





Els investigats importaven extracte de gardènia sense complir cap estàndard de seguretat, incomplint els protocols europeus referits a la salut i la qualitat alimentària.





IMPORTABAN DE XINA

Les persones físiques i jurídiques investigades importaven des de la Xina els diferents extractes de gardènia d'una fàbrica dedicada a la producció de colorants. Aquest producte el feien passar per extracte de safrà, canviant etiquetes i documentació tècnica i duanera, tot això a requeriment de les empreses espanyoles.





Quan el producte es trobava en territori nacional, s'emmagatzemava i es manipulava segons les exigències dels clients. Després s'introduïa al mercat a través de grans cadenes de distribució, sent consumit per la població espanyola que pagava com si fos safrà.





BENEFICIS DEL 800%

Amb la posada al mercat nacional d'aquests productes, la principal mercantil investigada hauria obtingut un benefici mínim estimat de més de tres milions d'euros tenint en compte les dades de comercialització d'aquest producte des de la Xina des del 2013.





El preu d'adquisició del producte era tan baix que la mercantil en comercialitzar-lo obtenia uns beneficis propers al 800%. De la mateixa manera, aquest fet impedia la competència lleial d'altres empreses del sector.

S'han intervingut més de 2000 quilograms de suposat safrà adulterat valorades en més de 750.000 euros que han estat retirades del mercat.