Feijóo ja com a president del PP: "Apel·lo a la unitat ia renunciar a aspiracions petites per sortir a guanyar"

Alberto Núñez Feijóo, president del Partit Popular | @ep





El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assenyalat els expresidents Mariano Rajoy i José María Aznar com els seus "referents" i "ajudes imprescindibles" en un primer discurs com a president dels populars en què ha apel·lat a la unitat ia renunciar a "aspiracions petites" per "sortir a guanyar". "Si sumem, podem", ha proclamat.





Entre crits de "president", Feijóo ha hagut d'esperar que els membres de la delegació gallega, des del plenari, deixessin d'entonar ' A Rianxeira ' per poder iniciar el seu primer discurs com a líder del PP d'Espanya , després de ser ratificat amb el suport del 98,35% dels vots vàlids emesos al XX Congrés Extraordinari, un punt que suposa només "l'inici" perquè la seva meta és, ha reiterat, "guanyar" Pedro Sánchez i governar.





"Gràcies per triar-me president del PP però aquesta elecció només és el principi perquè l'important de veritat ara és seguir junts perquè els espanyols ens elegeixin per governar el seu futur. Gràcies a tots de cor", ha proclamat, per fer una menció especial a la direcció sortint i al seu "amic" Pablo Casado.





Interromput en nombroses ocasions pels seus, Feijóo ha aprofitat per avançar com entén la seva agenda de treball, quina serà la seva relació amb el Govern, però també per definir la “guia” del partit que vol: un PP “únic” que defensa la nació espanyola, i en què ha demanat "sumar, sumar i sumar", després de renegar dels carnets.





Feijóo ha reconegut Rajoy i Aznar com els seus "referents" polítics, i ha rememorat la seva trajectòria, amb el focus al seu pas per Correos i l'Insalut amb José María Aznar a La Moncloa , i també la seva etapa de gestió de la mà de Manuel Fraga a la Xunta . Tots els seus primers anys de "servidor públic", ha subratllat, va treballar per a Governs del PP "sense afiliar-se".





"Ni Fraga ni Aznar em van demanar el carnet del PP per donar-me responsabilitats en un Govern del PP ", ha proclamat, per defensar que ell va fer el pas "per convicció" després de comprovar que era el partit que defensava "uns serveis públics eficaços".





"Aquests són els bons, els capaços de fer més amb menys, no els que gasten de gom a gom sinó els que gestionen al màxim", ha defensat, abans de ratificar quina serà la seva màxima per al partit: no demanarà carnets com a ell no es els van demanar al seu dia. "Cal afiliar-se al PP per convicció, no per interès", ha sentenciat.