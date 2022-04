Collboni demana augmentar les ajudes als Ajuntaments per la guerra a Ucraïna

Jaume Collboni, tinent de batle de l'Ajuntament de Barcelona | @ep





El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat a la Generalitat que els ajuntaments siguin considerats sector afectat per la guerra a Ucraïna i que s'augmentin els ajuts per atendre "amb dignitat i qualitat" els refugiats.





En declaracions davant dels mitjans aquest dissabte, ha considerat "fonamental que la solidaritat a més d'expressar-se en paraules s'apliqui a fets, i els fets per a un govern és fer una dotació extraordinària".





Aquesta xifra ha xifrat en 150 milions d'euros, tal com recull el pla de resposta a les conseqüències de la guerra a Ucraïna aprovat aquest divendres pel 'Govern alternatiu' dels socialistes de Salvador Illa.





Ha alertat que l'acollida dels refugiats arribats d' Ucraïna "està suposant un estrès" per als serveis socials de Barcelona i ha destacat que els municipis són la primera línia de foc en casos de crisis humanitàries, segons les paraules.





JJ.OO.

Collboni ha dit estar "completament tranquil" que Barcelona tindrà un paper central a la candidatura per als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 i ha defensat que la proposta inicial la va formular la mateixa ciutat fa una dècada.





Ha donat suport a la proposta tècnica de candidatura per als JJ.OO. que han validat el Comitè Olímpic Espanyol (COE), el Govern i la Generalitat i ha defensat que és “òptima”.

Per això, ha fet “una crida a l'acord, al diàleg ia fer confiança al COE ” i ha assegurat que els JJ.OO. seran bons per a Catalunya , per a Barcelona i per a Espanya .