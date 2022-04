Carrizosa considera "insuficient" el Pla del Govern contra la pujada de preus

Carlos Carrizosa, líder de Cs a Catalunya | @ep





El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha titllat d'"absolutament insuficient" el Pla Nacional del Govern per revertir la tendència alcista de la inflació.



En declaracions als periodistes aquest dissabte després d'una visita al barri de Fàtima d' Igualada , ha sostingut que actualment a Espanya la inflació és "pràcticament del 10%" i superior a la mitjana de la resta de països de la Unió Europea.





També ha titllat de "xarrupera" la manera com l' Executiu ha creat la bonificació d'un mínim de 20 cèntims el litre de combustible per a tots els ciutadans, ja que, en les seves paraules, ha traslladat els empresaris i amos de les benzineres la responsabilitat d'avançar aquests diners i suposa un greuge per als usuaris.





D'aquesta manera, ha apel·lat al diàleg entre el Govern i l'oposició per crear noves mesures per lluitar contra la inflació que "està ofegant els espanyols".





Carrizosa ha destacat que la seva formació aposta per l'energia nuclear amb l'objectiu de reduir la dependència energètica i abaratir el rebut de la llum, i ha afegit que la Unió Europea ha qualificat aquesta energia com una “energia verda”.