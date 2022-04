Barcelona estrena la nova carpa del circ Rogelio Rivel

Carpa del circ Rogelio Rivel a Barcelona | @ep





El districte de Nou Barris ha estrenat aquest dissabte la nova carpa del circ Rogelio Rivel, a la Carretera Alta del barri de les Roquetes , davant el deteriorament de l'anterior.





L' Ajuntament de Barcelona ha aportat 250.000 dels 298.364,89 euros invertits al projecte, el 83,79% del total, i l' Associació Rogelio Rivel ha assumit la resta, ha informat el consistori en un comunicat aquest dissabte.





La nova carpa compta amb "millores infraestructurals" per albergar adequadament els espectacles i formacions i manté la morfologia d'una carpa de circ tradicional però amb materials molt més robustos, estables i resistents que en garanteixin la durabilitat.





El districte de Nou Barris ha valorat "molt positivament" la renovació del centre i ha destacat la tasca de formació professional de futurs artistes, a més de la programació d'exhibicions de circ.





L'acord de finançament estableix que l' Associació del Circ Rogelio Rivel ha d'aportar anualment una beca total de dos anys per accedir al Cicle Formatiu de bases tècniques a Arts de Circ ; deu beques anuals per a alumnes d'institut i escoles del barri per cursar intensius d'estiu o tallers regulars; cinc espectacles a l'any a diferents esdeveniments festius i culturals del districte i també cinc tallers de circ anuals per a escoles i centres cívics.