El túnel de les Glòries obrirà la circulació aquest diumenge en sentit Llobregat

Túnel de la plaça de les Glòries de Barcelona | @ep





El nou túnel que travessa la plaça de les Glòries de Barcelona en sentit Llobregat s'obrirà al trànsit aquest diumenge a partir de les 8.00 hores després que la Guàrdia Urbana faci aquest dissabte a la nit la desviació del trànsit per a la implantació de la nova configuració del vial.





Amb l'obertura del túnel d'entrada a la ciutat, els vehicles podran circular pels dos sentits del túnel després que el de sentit Besòs s'obrí el 6 de novembre passat.





Aquesta actuació, que es va iniciar el 2014 amb la desconstrucció de l'antic anell viària, permetrà que el trànsit que actualment circula per l'exterior ho faci pels túnels i així generar a la superfície "un nou espai per a la ciutadania lliure de cotxes", apunta l' Ajuntament .





La principal afectació a la mobilitat serà que entre els carrers Bilbao i Padilla els vehicles no podran circular per la Gran Via en superfície i només es permetrà el pas del trànsit a veïns, serveis, transport públic i vehicles d'emergència, que s'hauran de desplaçar per els laterals, entre el tram Bilbao-Independència i el de Castillejos-Padilla.





Davant el canvi de circulació, es preveu un augment de les retencions a la Gran Via durant els primers dies i setmanes després de l'obertura del túnel, segons ha avisat el gerent de Mobilitat i Infraestructures de Barcelona, Manuel Valdés , que recomana l'ús del transport públic i conèixer els canvis per planificar la ruta més correcta.





ALTERNATIVES DE MOBILITAT

Amb aquesta nova configuració, els vehicles que circulin pel túnel, en sortir, tindran l'opció de pujar pel carrer Padilla (carril dret) o bé pel carrer Marina (carril central) i, en línia recta per la Gran Via , des de el carril esquerre, només hi podran circular els autobusos.





Abans d'entrar al túnel, a l'alçada de la Rambla del Poblenou , hi haurà una sortida cap al lateral de la Gran Via exclusiva per als busos i els taxis, i la resta de vehicles que circulin per la C-31 i vulguin accedir al lateral de la Gran Via hauran de fer servir la sortida 207 Bac de Roda/Poblenou.





Així mateix, les modificacions provocaran l'eliminació de l'actual gir des de l'àmbit central de la Gran Via en sentit Llobregat cap al carrer Independència : els vehicles que feien servir aquest itinerari per connectar amb el carrer Aragó podran sortir per la sortida 207 Bac de Roda/Poblenou, continuar per Bac de Roda i després girar cap a Aragó o Mallorca , o bé seguir a la C-31 cap a l'interior del túnel i arribar a Aragó a través de Padilla o Marina.





El carrer de la Llacuna quedarà sense connexió amb la Gran Via en sentit Llobregat i només estarà operatiu un carril per accedir al lateral mar, en sentit Besòs (guals i serveis); i en el tram entre el carrer Perú i Gran Via , el carrer Llacuna es pacificarà i es permetrà la circulació només per a ús veïnal i per accedir a la zona de càrrega i descàrrega del centre comercial.





CARRIL BUS

De la mateixa manera que el túnel en sentit Besòs , el sentit Llobregat comptarà també amb un nou tram de carril bus que permetrà que els busos que vinguin del carril bus de la C31 puguin enllaçar amb el de la Gran Via , travessant Glòries i arribant fins al centre de la ciutat amb un carril.





Des de la desconstrucció de l'antic anell viària, ha disminuït els vehicles que circulaven per aquest àmbit, passant dels 95.000 diaris (45.000 en sentit Llobregat i 50.000 en sentit Besòs ) als 78.000 vehicles diaris actuals ( 43.000 en sentit Llobregat ).