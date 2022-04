El Liceu celebra aquest diumenge els 175 anys amb tres òperes

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona @ep





El Gran Teatre del Liceu de Barcelona celebrarà aquest diumenge el seu 175è aniversari amb un concert amb fragments de les òperes 'Macbeth' de Giuseppe Verdi, 'Lucia di Lammermoor' de Gaetano Donizetti i 'Turandot' de Giacomo Puccini, dirigit per Marco Armiliato.







A la celebració es preveu que hi acudeixin el president de la Generalitat, Pere Aragonès; la presidenta del Congrés Meritxell Batet; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i la delegada del Govern Maria Eugènia Gay, entre altres autoritat

s.

Pujarà a l'escenari el duo encarnat per la soprano Sondra Radvanovsky i el baríton Ludovic Tézier , que interpretaran dos personatges condemnats a la fatalitat a ' Macbeth ', i Lisette Oropesa donarà veu a una escena de ' Lúcia di Lammermoor '.





L'espectacle culminarà amb un fragment de ' Turandot ', en què Iréne Theorin i Joseph Calleja , respectivament, donaran vida a l'enigmàtica princesa oriental Turandot i al príncep Calaf .





23.800 FUNCIONS DES DE 1847

L'intèrpret argentí Raúl Giménez , el baix italià Giacomo Prestia i els intèrprets catalans Marta Mathéu, Manel Esteve i Manuel Fuentes completen el repartiment de la gala, que s'ha dissenyat sota la visió escènica de Valentina Carrasco.





El Liceu ha acollit més de 23.800 funcions des de la seva inauguració el 1847, i els títols més representats són els tres que s'interpretaran al concert aquest diumenge: 'Lucia di Lammermoor', amb 296 funcions, 'Macbeth', amb 117, i ' Turandot', amb 86.





Aquesta efemèride suposa per al Liceu una oportunitat per reflexionar sobre el futur de la institució, que aspira a ser un espai per reivindicar el paper de l'art a la societat i que té com a protagonista l'òpera en diàleg amb altres disciplines.