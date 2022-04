La Plataforma de Transportistes suspèn 'temporalment' l'atur després de 20 dies

Plataforma Nacional per a la defensa del transport en una manifestació | @ep





La Plataforma Nacional per a la Defensa del Transport ha paralitzat temporalment l'atur de 20 dies. Tot i així, ha advertit que l'atur indefinit, que s'ha suspès de manera temporal, es pot reactivar "en un termini molt curt de temps" si el Govern i els operadors no compleixen els seus "compromisos" per sostenir el sector.





Així ho ha avisat el president de la Plataforma, Manuel Hernández, en una roda de premsa després de l' Assemblea Nacional que s'ha celebrat aquest dissabte i en què s'ha decidit la suspensió per "responsabilitat" ja que després de 20 dies d'atur diferents sectors "poden patir danys".

Hernández ha destacat que han optat per donar un "vot de confiança" a l' Executiu perquè compleixi el seu compromís d'activar en un termini de tres mesos una llei que impossibiliti la contractació del transport a pèrdues.





Així mateix, ha explicat que han contactat amb els operadors de transport perquè donin una "resposta adequada" i "col·laborin" amb preus que permetin als transportistes treballar sense posar diners de les seves butxaques, ja que és l'única manera que el sector pugui "subsistir fins que la llei entri en vigor".





"Si totes les negociacions no arriben a bon port malgrat haver pausat l'atur, en qualsevol moment es pot produir la seva reactivació", ha subratllat Hernández , que espera que els compromisos es compleixin.





L'aturada indefinida ara suspesa va ser convocada el 14 de març per part de la Plataforma, que, a més, no va acceptar les mesures que va acordar el 25 de març el Govern amb el Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC), en què destaca una bonificació de 20 cèntims per litre de combustible.