Lambán recorda que a Aragó se li va garantir "igualtat i equilibri" a la candidatura dels JJ.OO d'hivern 2030

Proposta de COE sobre els Jocs Olímpics d'Hivern 2023





El president del Govern d'Aragó, Javier Lambán , ha reiterat aquest dissabte que a l' Executiu regional se li va garantir que a la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030 hi hauria "igualtat i equilibri" en el repartiment amb Catalunya .





Al seu compte de Twitter, Lambán ha assenyalat: "Aquest és l'"equilibri" de l'@COE_és en esports de neu: 2 modalitats i 1 espai a Aragó, 6 modalitats i 5 espais a Catalunya". Al costat del seu missatge ha publicat una foto amb el mapa de les dues comunitats on s'inclou la distribució de les proves.













Aquest divendres en declaracions als mitjans recordava que el president del Govern, Pedro Sánchez , va dir al seu dia a Saragossa que creia que els Jocs d'Hivern del 2030 “havien de celebrar-se drets d'igualtat i amb un equilibri en repartiment de les proves esportives ".





El dirigent aragonès incidia que hi ha una diferència "substancial" entre el que Aragó entén per un repartiment equilibrat i allò que s'ha posat sobre la taula. A parer seu, l'important és que Catalunya i Aragó "se senten a gust i es percebi que el repartiment és equilibrat i participen en peus d'igualtat".





Per a Lambán el que és clar és que a Aragó , no només el Govern autonòmic, sinó que "ningú percep" que la igualtat sigui efectiva i el repartiment equilibrat. "En això hi ha unanimitat absoluta i no ha de caminar gaire desencaminat el Govern d'Aragó quan rebutja aquesta proposta de fa uns dies".





Assegurava que Aragó només cedirà davant de l'"interès general" en argumentar que uns jocs d'hivern "són molt importants, però infinitament més ho és Aragó i aquesta proposta no s'acceptarà en cap moment".