Rússia cerca noves fórmules per vendre tot el seu or després de les sancions

Lingots d'or | @ep





Rússia és el segon productor d'or més gran i, amb els últims esdeveniments, està tenint dificultats per poder vendre el metall preciós. Les sancions provocades per la guerra a Ucraïna obstrueixen les seves rutes de venda i estan intentant exportar més a la Xina i Orient Mitjà . Aquesta prohibició els està impidienc vendre or rus acabat de produir i algunes refineries s'estan negant a tornar a fondre les barres velles.





Les mineres del país liderat per Vladimir Putin han venut la seva producció a uns quants bancs locals, que majoritàriament solen ser estatals com VTB i Bank Otkritie , que posteriorment reexporten el metall, o fins fa pocs anys al banc central. El que passa és que les sancions han significat que vendre aquests bancs ja no és possible. Tot i que el Banc de Rússia va anunciar que tornaria a comprar or després de portar dos anys sense fer-ho encara no s'espera que compri tant com ho solia fer abans.





Reserva d'or dels bancs centrals de tones | @Consell Mundial de l'Or (WGC)





El sector de l'or a Rússia fa diverses setmanes que busca la fórmula per poder vendre les prop de 340 tones que extreu cada any i que tenen un valor aproximat de 20.000 milions de dòlars. Tot i que el govern de Vladimir Putin va lliurar fa dos anys als miners llicències generals d'exportació que els permet exportar directament, pocs han volgut utilitzar el procés fins ara ja que han optat per dependre de la infraestructura de vendes de les entitats financeres.





Tot i així, és possible que les empreses puguin veure's abocades a poder optar per aquesta fórmula pel fet que les mineres russes estan considerant les exportacions directes i, és per això, que tant productors com els prestadors estan explorant les vendes a Àsia i Orient Mitjà . Un exemple d'això és Polymetal International , que és un productor que està estudiant la possibilitat d'usar exportacions directes amb oportunitats de vendes als Unió dels Emirats Àrabs i la Xina .





El Banc de Rússia va arribar a ser en el passat el comprador sobirà d'or més gran del món i, per aquest motiu, es va quedar amb gairebé tota la producció minera del país abans que aturés les compres a principis de l'any 2020. Segons Natalia Orlova , economista d' Alfa-Bank , "Hi ha molt bons ingressos pressupostaris. Ara només es poden salvar mitjançant la compra d'or".





Ara mateix el banc cental està limitant el preu a què està disposat a comprar a 5.000 rubles el gram, per sota dels preus internacionals. Les compres planificades estan dissenyades per donar suport a les vendes de les mineres d'or pel fet que hi ha una dificultar per fer l'exportació ja que el mercat intern no podria absorbir aquests volums.





MERCAT MINORISTA NACIONAL

És possible poder arribar a altres acords, com podria ser el del mercat minorista nacional. El govern ja va cancel·lar l' IVA sobre les compres esmentades. Aquesta va ser una mesura que ja es va discutir durant molt de temps, dins del paquet de mesures per poder suportar les sancions que vénen provocades per la guerra a Ucraïna . La portaveu de Polymetal va assegurar que "els bancs estan disposats a pagar-ho utilitzant el preu de referència internacional, i no a 5.000 rubles".





Tot i que els preus de l'or no tendeixen a reaccionar als fonaments de l'oferta i la demanda de la mateixa manera que altres primeres matèries com els metalls bàsics, l'energia o l'agricultura, la perspectiva d'una reducció de les exportacions russes reduiria els subministraments mundials .

"El mercat de l'or sol tenir superàvit", va dir Suki Cooper, analista de Standard Chartered . "Si la demanda de Rússia creix, la producció no es reintrodueix al mercat internacional i els ETF absorbeixen l'excés d'oferta, el mercat de l'or podria estar més a prop de l'equilibri per primera vegada des del 2015".





ESPANYA

El Banc d' Espanya atresora al búnquer 281 tones . Però a principis del 2007 aquestes reserves ascendien a 416,7 tones. Les nuvolades de la crisi ja sobrevolaven l'economia espanyola. En aquest clima, el ministre d'Economia, Pedro Solbes , va prendre la decisió de vendre una tercera part de les reserves d'or, 133 tones, per 2.180 milions d'euros.







El ministre va justificar la seva decisió que l'or “ ja no era un actiu rendible ”, segons va argumentar en una compareixença al Senat , en contraposició a un altre tipus d'inversions, com la renda fixa. Però amb la crisi, l'or va tornar a revaloritzar-se, i aquells 2.180 milions en valdrien 4.825.





El Banc Central Europeu va imposar als països de l' Eurozona que coordinessin les seves operacions de venda de part de les seves reserves, que es van dur a terme en diverses fases entre el 2000 i el 2010. Molts països europeus van vendre part de les seves reserves, mentre que altres, com F rància, Itàlia i Alemanya , van mantenir les seves reserves. Els bancs centrals dels països de l' Eurozona han de sol·licitar l'autorització del BCE per fer qualsevol moviment a les reserves estratègiques, que inclouen tant divises estrangeres com or. El president del BCE, Mario Draghi , assenyala que l'objectiu d'aquesta competència és assegurar la consistència i la regularitat amb els tipus d'interès i la política monetària de la Unió.