Per què Espanya pateix una inflació més gran que les grans potències europees?

Bitllets de 20 euros i 50 | @ep





En les darreres setmanes i mesos els preus estan pujant com l'escuma a pràcticament tothom. Tot i que la majoria de països estan patint aquesta pujada, alguns estan patint unes taxes d'inflació molt més elevades que altres i això pot comportar unes conseqüències negatives per a la competitivitat dels països més afectats i per a les llars més vulnerables. De fet, la inflació és una greu amenaça per a la majoria de països occidentals. Lincrement dels preus de lenergia derivat en gran mesura per la guerra dUcraïna posa sota tensió a les principals economies globals.





Espanya es troba entre les economies que més estan patint una taxa d'inflació més gran en comparació amb la resta dels països més potents de l' Eurozona . Però, quina és la raó per la qual això passa? Aquesta setmana l' Institut Nacional d'Estadística ha publicat la inflació que hi ha a Espanya el mes de març, situant-se al 9,8% interanual. A diferències d'altres països, a França l'IPC és al 5,1%, a Portugal al 5,3%, a Itàlia al 7% ia Alemanya al 7,6%.





L' Agència Moody's ha fet pública una anàlisi sobre quina és la diferència entre la inflació que hi ha a Espanya i les grans potències de l' Eurozona . Una de les conclusions que arriba és que "els efectes de la pujada dels preus de l'energia han estat més pronunciats a Espanya que a la resta d' Europa perquè la factura de la llum està molt lligada a l'evolució dels preus majoristes del gas. Per exemple, al febrer, els preus de l'energia a Espanya havien augmentat un 43,7% respecte al febrer del 2021, davant del 32% a l' Eurozona ”.





Per tant, l'elevada inflació a Espanya està relacionada amb el preu que s'està pagant per l'electricitat a aquest país. També cal tenir en compte que l' INE calcula l' IPC sense incloure els consumidors que es troben amb contractes del mercat lliure. L'electricitat a Espanya ha augmentat un 80% durant el darrer any davant del 33,4% a la zona euro. Un país que té un sistema elèctric molt lligat a la volatilitat del mercat majorista és Països Baixos , on la seva inflació s'ha situat a l'11% també relacionat per l'augment del preu de l'electricitat en un 94%.





Cal recordar que Espanya i Portugal van acordar topar el preu del gas amb un preu màxim de 30 euros. Aquesta mesura acordada tindrà previsiblement un impacte a la baixa important sobre la inflació. També podria tenir un impacte notable la bonificació de la benzina. L'agència Moody's apunta que cal tenir en compte que hi ha una participació més gran de l'energia en l'índex de preus (11,7%) a Espanya respecte a la resta de l' Eurozona . Espanya per produir una unitat de PIB necessita consumir més energia que altres economies amb una producció més eficient en aquest sentit. De manera que si el preu dels béns energètics puja, això afecta més l'economia d' Espanya i el seu sistema productiu.









Taxa de Variació anual | @Eurostat recollit d'ElEconomista.es





A països com els Estats Units s'ha decidit alliberar reserves estratègiques de petroli en una escala sense precedents per intentar suavitzar els efectes de la inflació. La inflació està disparada als Estats Units a nivells que no es veien des de fa quatre dècades, amb una pujada interanual de l' IPC que va assolir el 7,9% al febrer , s'ha convertit en una càrrega per als ciutadans. Així mateix, la inflació és un dels llasts més grans que comporten el president Joe Biden i els demòcrates de cara a les eleccions legislatives del novembre, on està en joc el control del Congrés .





Aquest mateix dijous, quan Biden ha anunciat l'alliberament de 180 milions de barrils de les reserves estratègiques de petroli per combatre els preus del combustible, un dels terrenys en què l'increment ha estat més notable i palpable, el Departament de Comerç ha donat conèixer la dada a què presta més atenció la Fed per prendre les seves decisions: l'índex de preus de despesa de consum personal. Aquest va pujar el 6.4% al febrer, tres dècimes més que el gener. I la taxa subjacent, que exclou aliments i energia, també va pujar un 5,4% respecte al febrer de l?any passat.





Joe Biden, president dels Estats Units | @ep





Els entesos en la matèria també destaquen el pes més baix que hi ha a Espanya dels impostos fixos sobre els combustibles. De fet, aquesta baixa imposició provoca que Espanya tingui un dels preus finals de la gasolina i el dièsel més barats de la zona euros. Tot i així, quan la matèria primera s'encareix, la pujada del preu és més gran en percentatge respecte a la resta dels països que tenen els impostos més elevats. Aquesta seria la raó per la qual el preu dels combustibles a Espanya ha pujat més d'un 52% a diferència de l'any passat. La mitjana de la Unió Europea és un encariment del 42%.





Una altra de les explicacions a la diferència de preu entre Espanya i la resta de països de la zona europa és que quan en una economia la competència és relativament baixa, se sol absorbir de manera més ràpida i directa l'increment de costos que provenen de l'exterior. Per això, les empreses que no s'enfronten a un mercat competitiu tenen un control més gran sobre els preus. Actualment, gairebé la totalitat del diferencial d'inflació entre Espanya i els grans països de la zona euro es deu al component energètic, producte d'un mercat elèctric els preus del qual són més volàtils a una metodologia incompleta de l' IPC , una ponderació més gran de l'energia a l'índex, la menor imposició dels combustibles i, probablement, altres factors residuals que ara mateix és impossible desxifrar.