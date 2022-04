Feijóo compareix davant el Comité Executiu del PP a Sevilla

Alberto Núñez Feijóo, president del PP | @EP





El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, revelarà aquest diumenge els noms dels vicesecretaris que integraran el comitè de direcció del partit, el seu nucli dur, durant la primera reunió del Comitè Executiu Nacional que se celebrarà a Sevilla un dia després del XX Congrés Extraordinari de la formació.





Feijóo ha convocat el seu Comitè Executiu a les 11.00 hores al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla (Fibes), el mateix recinte que ha acollit el conclave, una primera foto conjunta de l'equip que l'acompanyarà a 'Génova 13'.





Un cop Cuca Gamarra ha estat designada secretària general del PP i el conseller andalús Elías Bendodo serà el coordinador general partit , l'organigrama s'ha de completar amb els vicesecretaris. En aquest moment, hi ha sis àrees (Organització, Política Social, Comunicació, Participació, Sectorial i Territorial) i cal veure si les manté, les modifica o les redueix.





NO HI HA RES CLAR, DE MOMENT

"És un esborrany subjecte a canvis", asseguren en aquest moment fonts properes al president de la Xunta de Galícia , que admeten que la majoria de les persones que formaran part del seu comitè de direcció ja ho saben i es preveu que també hi hagi un lloc "important" per a Madrid després de la representació andalusa i de La Rioja que suposen Bendodo i Gamarra .





A la reunió d'aquest divendres es coneixerà els noms dels vicesecretaris, però Feijóo deixa més endavant els segons nivells: els secretaris executius d'àrea, amb l'objectiu que els mateixos vicesecretaris tinguin capacitat de proposta.





A banda de Gamarra i Bendodo , el mateix Feijóo ja va anunciar aquest divendres que el president del PP extremeny, José Antonio Monago, serà el president del Comitè de Drets i Garanties, mentre que el president provincial del PP de Corunya, Diego Calvo, ha estat designat president del Comitè Electoral Nacional.





Si bé el Comitè Executiu Nacional manté un cert equilibri en el repartiment territorial, si bé es reforça el poder de Galícia , Andalusia i Madrid amb representants de pes, al nucli dur del PP s'espera que configuri un equip de la seva estricta confiança, segons han indicat a Europa Press fonts populars.





L' eurodiputat del PP Esteban González Pon 's, que ha pilotat aquest mes el Comitè Organitzador del PP , segueix apareixent a les travesses per tenir una cadira al 'sanedrí' de Feijóo , que aquest divendres en el seu discurs va arribar a referir-s'hi com " intel·ligent, diplomàtic i eficaç".





SEGUIRÀ GAMARRA DE PORTAVEU?

Una de les principals incògnites és si hi haurà canvis al Grup Popular , sobretot als portaveus, que ocupen en aquest moment Gamarra (Congrés), Javier Maroto (Senat) i Dolors Monserrat (Brussel·les). Tot i això, fonts properes a Feijóo apunten que la configuració dels grups es veurà més endavant.





La designació de Bendodo com a coordinador general del PP obre la porta que Cuca Gamarra compatibilitzi el nou càrrec de secretària general amb la portaveu del Grup Popular al Congrés , si bé fonts de l'equip d' Alberto Núñez Feijóo admeten que encara no hi ha res decidit.





També està a l'aire si Maroto continua o no com a portaveu del Grup Popular al Senat, on hi ha una àmplia banqueta d'antics col·laboradors de Mariano Rajoy , com ara Fernando Martínez Maíllo, Rafael Hernando, Carlos Floriano i José Manuel Barreiro.





Fonts del PP andalús sí que han precisat aquest dissabte que el conseller de la Presidència , Administració Pública i Interior no seguirà formant part de l' Executiu andalús si el PP continua governant després de les eleccions autonòmiques, per centrar-se en la nova responsabilitat en la direcció nacional com a coordinador general.





REUNIÓ AMB SÁNCHEZ?

Des de l'equip de Feijóo desconeixen si el president del Govern, Pedro Sánchez , contactarà aquesta setmana que ve amb Feijóo , una vegada que ha estat elegit president del PP , però sí que asseguren que el mandatari gallec està "a disposició".





De fet, recorden que tots dos ja van tenir la possibilitat de conversar tot sol a la Conferència de Presidents de l'illa de la Palma i es van emplaçar a veure's quan Feijóo fos designat president del Partit Popular.