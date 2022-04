Dolores Delgado defensa que la Físcaíía ha investigat "amb rigor i professionalitat" el Rei Emèrit

Dolores Delgado, fiscal general de l'Estat | @ep





La fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado , ha assegurat que la investigació al Rei emèrit Joan Carles I és històrica i que la Fiscalia l'ha fet amb rigor, professionalitat, "sense traves i sense limitacions", fins a les últimes conseqüències fàctiques i jurídiques.







"Segurament hi ha gent que pensa que podíem haver fet més però aquesta és la llei. Ens pot agradar més o menys, es pot canviar o no, però aquesta no és la nostra funció", ha dit en una entrevista a ' La Vanguardia '.





Preguntada per si la Fiscalia espanyola ha estat massa indulgent, després que la justícia britànica hagi mantingut un procés obert al rei emèrit, ha respost que cada país té la seva legislació, les seves normes i la seva història, i que el Regne Unit “en té una altra amb distinta projecció sobre els excaps d'Estat per a determinats delictes”.





"Els poders públics ens devem a la sobirania popular perquè estem al servei de la societat. Nosaltres tenim aquesta legislació. Es pot canviar? Segur ¿Es pot millorar? Segur ¿es pot mantenir? Segur", ha afegit.





Ha defensat que hi ha resolucions del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional que han "marcat la interpretació sobre la inviolabilitat" de l'emèrit i assegura que si en un futur els representants de la sobirania popular proposen un altre marc normatiu, s'aplicarà.





DIU QUE PATEIX UN "HOSTIGAMENT" NO VIST FINS ARA



Delgado ha dit que ha tingut oposició política dins de la mateixa Fiscalia i que pateix "un nivell de fustigació que no s'havia donat fins ara amb cap fiscal general de l' Estat ", tot i que destaca que se sent orgullosa de la seva tasca en temes. de gran transcendència històrica.

Ha explicat que la introducció d'una esmena perquè un cop acabi el mandat pugui ser fiscal de Sala és una exigència d' Europa per "blindar els fiscals de pressions externes o internes" i que permet una millor prestació del servei públic de la justícia.





GUERRA A UCRANIA



A la pregunta de si veu avenços en les diligències obertes per demanar informació sobre la guerra d' Ucraïna , ha respost que ara és moment de demanar proves amb vídeos i testimonis , com recorda que es va fer amb l'Afganistan : "Vaig tenir l'oportunitat de contribuir que sortís del país el fiscal general afganès. Ja m'ha valgut la pena ser fiscal general de l'Estat només per això", ha afegit.





Sobre si el president rus, Vladímir Putin , podria veure's acusat per crims de guerra, ha dit que "segurament l'opció és un tribunal ad hoc" i ha advocat per la cooperació dels sistemes judicials per posar a disposició de qui estigui en condicions del enjudiciament tot el cabal i el material probatori, encara que diu que no s'atreveix a posar nom i cognoms.