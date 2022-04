Gala Pin, exregidora de Barcelona, parla de les "incomoditats" de ser a l'Ajuntament

Gala Pin, exregidor a l'Ajuntament de Barcelona | @ep





L'exregidor a l'Ajuntament de Barcelona, Gala Pin (BComú) , recull històries escrites durant el seu pas per la institució entre el 2015 i el 2019 en un llibre "que no amaga les complexitats, les contradiccions, ni les incomoditats; tampoc oblida l'objectiu, el perquè l'autora va entrar a 'política'.





'Què pinto aquí? Un affaire institucional' (Icaria Editorial) relata el seu pas pel càrrec de regidor de Participació i del districte de Ciutat Vella durant el primer mandat d'Ada Colau com a alcaldessa , des del 2015 fins a la dimissió el 2019, a poques setmanes de les eleccions municipals.





A través dels seus relats, l'exregidor repassa tant la vivència dels atemptats a la Rambla i el referèndum de l'1-O, com experiències personals, com el desnonament del veí, la negociació de plans urbanístics i l'abordatge del fenomen dels narcopisos , entre d'altres.





En una entrevista amb Europa Press , Pin ha argumentat el concepte dels subjectes legítims o no legítims per a la institució, en funció de si aquests tenen "capacitat d'incidència a les polítiques públiques sense haver passat per les urnes i en base als seus interessos particulars “, un fenomen que requereix, segons ella, respostes complexes.





Per a Pin , és rellevant que des del Govern municipal es faci un exercici de redistribució del poder simbòlic de la ciutat, sobretot des del paper de la representació política ia favor del que cada representant consideri que és l'interès general, i pren per exemple les negociacions per al nou CAP Raval Nord.





L'exregidor ha explicat que, a les negociacions per decidir entre la renovació del centre sanitari o l'ampliació del Macba , ella havia de defensar la seva posició, contrària a la de 17 persones que el miraven "amb cert desdeny", i ha valorat que el moviment veïnal va contribuir que ella no perdés de vista a qui estava representant.





En aquest sentit, assegura que segueix considerant crucial l'activisme després del seu pas per la institució, i creu que els equilibris de poder a l' Ajuntament depenen també dels que hi ha fora: "Quan hi ha problemes complexos, necessites diferents nivells de resposta" .





ACTIVISME I MOBILITZACIÓ

Sobre la capacitat de mobilització de la societat civil, la també activista Gala Pin creu que tant l'esperança que es puguin aconseguir coses com la capacitat de transmetre "les petites victòries" són factors que hi contribueixen, mentre que la sensació d'impotència desmobilitza .





Qui va ser responsable de Ciutat Vella valora al llibre el paper de la Guàrdia Urbana al districte, i narra com es va acostar al cos policial per conèixer el seu funcionament fins al punt d'acompanyar-los en patrulles nocturnes: "Els pobres només tenen la 'poli' , i cal pensar-la des d?allà", reflexiona.





DINÀMIQUES DE PARTIT

També critica algunes dinàmiques de la política, com quan "sovint el partit es converteix en un fi en si mateix, i hauria de ser una eina per transformar la realitat", en referència al càlcul electoral continu, oa generar desgast al govern, a paraules.





"La ciutadania no és ximple, no és idiota, no cal que els enviem missatges súper mastegats perquè cali només una idea", ha apuntat Pin, que ha defensat la necessitat que els partits trobin mecanismes perquè no hi hagi un autoconfinament a les seves lògiques internes i no perdin de vista per a qui hi són.





Actualment, l'exregidor treballa en projectes de tecnologia, intel·ligència artificial i drets humans, i preguntada pels companys de partit que segueixen al Govern municipal, creu que necessiten pocs consells, però sí que apunta a dues idees: "Tenir equips que siguin millors que tu.(...) I l'altra, sabent que la gestió és una cosa molt densa, molt complicada, amb molts disgustos, és important tenir alguna cosa que et faci il·lusió i en constructiu”.