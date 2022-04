El Barça a continuar amb la bona ratxa de resultats contra el Sevilla (21:00)

Celebració d´un gol dels jugadors del FC Barcelona | @ep





La Lliga torna per al Barça aquest diumenge que tindrà disputar un nou partit al Camp Nou (21:00) davant un dels rivals més durs del campionat, el Sevilla . Ho farà després de l'aturada per seleccions. Aquesta pausa del campionat va arribar un moment en què l'equip liderat per Xavi Hernández portava 12 partits consecutius sense perdre (9 victòries i 3 empats) i més encara, després de guanyar el Reial Madrid per 0-4 a l'estadi Santiago Bernabéu.





L'equip blaugrana intentarà guanyar al partit següent a l'aturada de seleccions igual que ho va fer en les tres anteriors ocasions. Per al partit d?aquesta nit contra el Sevilla , el Barça podrà comptar amb Dani Alves que presumiblement ocuparia el carril dret. Aquest canvi, faria que araujo passarà a jugar de central i Eric García tornés a la banqueta. La resta de la defensa estaria formada per Jordi Alba al lateral esquerre i Gerard Piqué al centre de la defensa.





Al centre del camp, Busquets tornarà a ser el comandant acompanyat d'un jove Pedri en un estat de forma sensacional i pel neerlandès De Jong com a interiors. A la davantera, està previst que a la banda dreta jugui el francès Ousmane Dembélé , per l'esquerra hi haurà Ferran Torres i en punta d'atac el golejador Aubameyang . De fet, el davanter gabonès arriba a la cita en ratxa. Va marcar un doblet contra el Reial Madrid i també va anotar en els dos anteriors partits contra Osasuna i Galatasaray .





Qui no podrà disputar el partit serà el davanter neerlandès, Luuk de Jong. L'exjugador del Sevilla , no ha entrat a la convocatòria de Xavi Hernández pel fet que s'ha contagiat de Covid i segons han explicat en un comunicat "el jugador es troba bé de salut". De Jong és el tercer màxim golejador de l'equip amb 6 dianes, les mateixes que porta Ferran Torres . Només per davant dos estan Memphis amb 10 i Aubameyang amb 9.