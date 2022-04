Segon comboi de Bombers porta 21 refugiats d'Ucraïna

Segona expedició humanitària de Bombers per Ucraïna | @ep





La segona expedició humanitària de Bombers per Ucraïna , integrat per 16 bombers, ha arribat aquest dissabte a Catalunya amb un total de 21 persones refugiades que s'han distribuït per Girona, Vic i València.





En un comunicat aquest diumenge, Bombers per Ucraïna ha explicat que han evacuat un total de 40 persones, 19 de les quals van ser portades a Frankfurt , 21 van arribar a Catalunya dissabte i cinc segueixen de camí a València .





Dimecres al matí el comboi va repartir material als camps de refugiats a Korczowa , prop de la frontera amb Ucraïna , amb aliments , roba d'abric i productes d'higiene personal , i també van lliurar material de protecció per als bombers de Kíev i Yitomir .