Colau assegura que el transport públic és "el gran oblidat" dels plans per l'impacte econòmic de la guerra a Ucraïna

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona | @ep





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès , incloure la rebaixa del preu de la T-Usual a la meitat durant tres mesos en el paquet de mesures per fer front a la conjuntura econòmica més enllà del que digui “el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró.





En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest diumenge, ha rebutjat les acusacions d'electoralisme per la proposta i ha dit que està "contenta" perquè la comissió de finançament de l' Autoritat del Transport Metropolità (ATM) hagi accedit a estudiar la iniciativa.





Ha assegurat que el transport públic ha estat "el gran oblidat" de les polítiques per pal·liar els efectes econòmics de la invasió d' Ucraïna i ha aplaudit les rebaixes als preus dels carburants i l'establiment de topalls als de l'energia.





Preguntada per l'actualització de la rajola panot amb flor de la ciutat, ha remarcat que no es contempla un canvi en el disseny de la flor característica però sí els materials per reduir la calor i ser més eficients energèticament: "És una icona de la ciutat".





ZONA DE BAIXES EMISSIONS I MOBILITAT

Ha subratllat que la Zona de Baixes Emissions és vigent i que és una iniciativa del conjunt d'administracions en resposta a un mandat europeu, segons ella: "És possible que el jutge no conegués tota la legislació europea que ens obliga a fer zones de baixes emissions a totes les grans ciutats”.





Ha afirmat que "la judicialització de la política en un sentit general" no és bona i ha reivindicat que qui ha de legislar i ordenar polítiques públiques són els poders executius i els legislatius, no pas l'àmbit judicial, en les seves paraules.





Ha assegurat que la seva proposta per transformar la ciutat vol "reduir els carrils del cotxe, no eliminar-ho, això no ho ha dit mai ningú", i ha demanat no normalitzar els efectes de la contaminació.





MWC, COPA AMÈRICA I JJ.OO.

També ha considerat que "una ciutat que té projecte, que té model, que té estratègia, el que ha de fer és triar el que més li convingui", per això ha celebrat que hi hagi projectes com el Mobile World Congress o la Copa Amèrica , i ha rebutjat la presència de fons voltor.





Sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030 , ha dit que tenen dubtes per qüestions de sostenibilitat i d'unitat institucional, i ha assegurat que la decisió sobre la seva celebració l'han de prendre els territoris afectats.





Ha defensat que " Barcelona sempre exercirà la responsabilitat de capital" de Catalunya si hi ha un projecte de país que necessita acompanyament de la ciutat.





HABITATGE

Colau ha afirmat que el redactat inicial del projecte de llei pel dret a l'habitatge és "absolutament insuficient" i que l' Ajuntament de Barcelona adoptarà una actitud proactiva i presentarà esmenes.





Ha reivindicat que la llei estatal “el mínim que ha d'incorporar és la legislació catalana, que efectivament es va demostrar efectiva”, i ha apostat per impulsar la proposta que considerin tot i que sigui recorreguda judicialment.





Ha remarcat que el consistori de la capital catalana és "l´administració de l´Estat que avui està fent més polítiques d´habitatge públic" i ha demanat canviar la legislació al respecte.