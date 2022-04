Junts presenta una proposició no de llei per donar 6 mesos de termini per confirmar l'ordre definitiu dels cognoms dels fills

Miriam Noguera, diputada de Junts Per Catalunya al Congrés dels Diputats | @ep





Junts ha registrat una proposta al Congrés per donar sis mesos de termini als progenitors per decidir l'ordre definitiu dels cognoms de les criatures, ja que considera que el de tres dies que estableix actualment el Codi Civil obvia el postpart de les mares, màxim si han donat a llum mitjançant cesarea, cosa que obliga a un període de recuperació més llarg.





Aquesta proposició no de llei de la formació independentista, a la qual ha tingut accés Europa Press i que es debatrà a la Comissió de Justícia , busca que el Congrés emplace el Govern a impulsar aquesta reforma per "promoure la igualtat de gènere de forma coherent, justa i real".





En opinió de Junts , la reforma del 2011 va ser un "notori avenç en la igualtat de gènere" per "deixar enrere les regles clàssiques d'atribució de cognoms, històricament sotmeses a un règim patriarcal", però no va ser suficient.





ARA SÓN TRES DIES

Des de llavors va deixar de tenir prevalença el cognom patern i els progenitors poden decidir optar també per posar a les criatures el matern en primer lloc. No obstant això només tenen tres dies per inscripció al Registre Civil.





Junts defensa que es confereixi caràcter provisional a aquesta inscripció inicial i que als sis mesos es pugui confirmar o bé canviar l'ordre dels cognoms al Registre . Segons la seva proposta, si transcorregut aquest mig any no es produeix cap comunicació, es mantindrà l'ordre que es pretenia provisional.





D'aquesta manera, argumenten, la mare podrà "recuperar-se correctament de la seva convalescència postpart i decidir, de mutu acord amb l'altre progenitor si escau, l'ordre d'atribució dels cognoms", una vegada superat aquest període de vulnerabilitat especial que succeeix al il·luminació i que, de vegades, va acompanyat d'episodis depressius.





FACILITAR EL CANVI TAMBÉ MÉS ENDAVANT

A més, Junts inclou un segon punt en la seva proposició no de llei, amb la intenció que es faciliti el canvi de l'ordre dels cognoms davant de la majoria d'edat. Ara els progenitors tenen la possibilitat de proposar-ho sempre que es compleixin diversos requisits. El més estricte és que "el cognom en la forma proposada constitueixi una situació de fet, sento habitualment per l'interessat".





Tot i això, aquesta fórmula porta, en opinió de Junts , a un "carreró sense sortida" ja que per poder complir aquesta condició cal que el ciutadà obri de manera incorrecta per poder desfer l'ordre dels cognoms que es va imposar en el moment del seu naixement.





I és que, recalquen, per generar antecedents i proves que el menor utilitza un ordre diferent del que consta al Registre , els seus progenitors han de procedir "de forma irregular davant les institucions", i utilitzar quan li inscriguin en diferents organismes un ordre diferent al que consta oficialment.