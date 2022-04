Paluzie assegura que "l'Estat engatusa amb mirallets com els colonitzadors espanyols a Amèrica"

Elisenda Paluzie, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) | @EP





La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie , ha lamentat aquest diumenge, després d'aprovar el nou full de ruta de l'entitat: "Mentre discutim amb Aragó a quina estació aniran les proves d'esquí alpí, l'Estat riu, perquè ens té allà on volia”.







En el discurs després de l'aprovació i en commemoració dels 10 anys de l' ANC , Paluzie ha assegurat que l' Estat "engatusa amb mirallets, com feien els colonitzadors espanyols a Amèrica" i ha criticat que l'independentisme faci aturades, en les seves paraules.





També ha criticat la proposició de llei per modificar la Llei de Política Lingüística : "Els nostres governants estan a punt de cometre un error que ataca la columna vertebral" de Catalunya , ha dit, i considera que amb ella el castellà es convertiria en la llengua vehicular a lescola.





"No us vam donar els nostres vots, aquest 52%, perquè féssiu això amb ells", ha dit als partits independentistes amb majoria al Parlament , i ha animat els socis de l'entitat a exercir pressió, amb exigència i mobilització.





Ha dit que "hi ha aturades que no serveixen ni per guanyar temps, hi ha aturades que són reculades", i que la taula de diàleg amb el Govern només serveix per fer-li un rentat de cara, en les seves paraules, ja que veu que l' Estat no està disposat a negociar.





"Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres", ha insistit, i ha argumentat que l' Assemblea serà insubornable i independent, sense por d'arriscar.

Per a ella, els retrocessos de l'independentisme vénen per "la combinació entre les pors i els interessos dels dirigents", i ha advocat per reprendre l'ofensiva per la independència, en paraules textuals.





FULL DE RUTA

El full de ruta, consultat per Europa Press , marca tres objectius estratègics de l'entitat: "liderar i consolidar" el moviment popular independentista, incrementar la pressió sobre les institucions i els partits i impulsar l'acció de l' ANC internacionalment.





D'altra banda, insta a enfortir les relacions entre el territori català mateix, mantenir viu "el compromís amb el mandat de l'1-O" i implementar una estratègia de confrontació, recull el text, i mantenir-se en la lluita per la defensa del català.





"Construïm i impulsem la sobirania a tots els sectors possibles, en el sentit de desconnexió i no dependència dels poders polítics, econòmics o de l'administració de l'Estat espanyol", conclou el text.