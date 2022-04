La Generalitat atorga la nul·litat de 30 judicis franquistes a Subirats

Atorgats 30 documents de nul·litat de 30 judicis franquistes a Subirats | @ep





La consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró , ha presidit aquest diumenge un acte en què ha atorgat 30 documents de nul·litat de sentències i resolucions de causes instruïdes i dels consells de guerra franquistes a Subirats .





Ciuró ha assegurat que aquests judicis "van ser un instrument repressiu per terroritzar i sotmetre la població al pensament únic", i ha posat en valor la necessitat de reconèixer les víctimes, recull la Conselleria en un comunicat.





Ha animat totes les famílies que van patir causes franquistes a sol·licitar el document de nul·litat de judicis sumaríssims i de sentències, i ha assegurat que ja se n'han rebut i tramitat unes 6.000, però que "encara queden milers de persones" per fer-ho.





Ha recordat a les dones, "les grans oblidades, unes dones que també hi eren, encara que no es parli prou", i ha assegurat que el departament hi posarà èmfasi.

El Centre d'Estudis de Subirats (Cesub) ha localitzat 55 veïns que van ser jutjats durant la dictadura franquista, i "només s'ha pogut contactar" amb els familiars de 30.