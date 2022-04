Hallats 410 cadàvers a les zones recuperades a la regió de Kiev

Soldados del ejército ucraniano | @ep





La fiscal general ucraïnesa, Irina Venediktova, ha informat que s'han comptabilitzat un total de 410 cadàvers a les zones recuperades en els últims dies per les forces ucraïneses a la regió de Kiev.





"Fins ara s'han retirat 410 cossos de civils assassinats als territoris de la Regió de Kiev entre l'1 i el 3 d'abril, dels quals 140 han estat ja examinats per fiscals i altres especialistes", ha explicat Venediktova en un comunicat oficial publicat a Facebook.





En aquestes zones de les quals s'han retirat les tropes russes "hi ha evidències de brutals crims de guerra de la Federació Russa". "Això és un infern. Hem de documentar-ho per castigar aquests actes inhumans perpetrats a la nostra terra", ha apuntat la fiscal.





Venediktova ha destacat que aquests crims seran jutjats en tribunals nacionals i internacionals i ha recordat que des del primer dia de la guerra la Fiscalia General ha estat treballant en el procés per genocidi del poble ucraïnès per part de la dirigencia política i militar russa i ha assenyalat en particular les accions russes a les regions de Kiev, Járkov, Sumi, Chernigov, Lugansk i Donetsk.





Les regions recuperades per les forces militars ucraïneses estan sent dividides segons una quadrícula i en cadascun dels sectors hi ha treballant grups operatius amb fiscals, investigadors, policies, forenses, tècnics en explosius i gossos entrenats.





Pel que fa a la ciutat de Bucha, "hi ha més de 50 membres de la Policia Nacional i fiscals treballant en una investigació urgent en el districte" i s'espera incrementar el personal "per garantir una recol·lecció de proves de crims de guerra el més ràpida i eficaç possible".





"Els fiscals, investigadors i experts forenses estan treballant constantment en l'oficina forense realitzant proves d'ADN, autòpsies i recollida de mostres", ha indicat.





Igualment s'està treballant en la recopilació de testimoniatges de veïns, víctimes i recopilant proves en forma de fotografies i enregistraments de vídeo. "És un treball delicat i meticulós. La gent té por, està cansada i han patit un horror inenarrable", ha ressaltat.





Venediktova ha destacat que "hi ha cues de gent que vol ajudar les forces de seguretat a documentar aquests crims" i ha recordat especialment a aquestes persones que viuen a les zones investigades que "tota l'àrea està considerada una escena de crims" i que en moltes d'aquestes zones hi ha mines i munició sense fer explotar.